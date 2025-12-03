Писателката и поетеса Ивелина Радионова ще се срещне днес с читатели в Банкя

Писателката и поетеса Ивелина Радионова ще се срещне с читатели в Банкя днес, 3 декември, съобщават от екипа на Столична община - район „Банкя“.

По техни думи на писателката ѝ предстоят три срещи в рамките на деня. От 10:00 ч. в библиотеката на 78. СУ „Христо Смирненски“ тя ще представи пред младите читатели творческите си вълнения, свързани с най-новата ѝ книга „Приключенията на Ардин“, като всяко от децата ще получи екземпляр от книгата с автограф, посочват от СО - район „Банкя".

От 13:00 ч. Ивелина Радионова ще има среща и в ПГТ „Алеко Константинов“, където ще бъдат представени книгите ѝ „Алтъна" и „Наричаха ме България".

На събитието ще се проведе и разговор, в който ще бъдат поставени въпросите как младите хора да изградят усещане за национална идентичност, принадлежност и намаляване на потребността от деструктивни модели на поведение чрез понижаване на тревожността и вътрешната агресия, как да укрепим родолюбието като положителен модел на идентичност чрез позитивни примери от художествения свят на Ивелина Радионова и как да изградим литературни навици за формиране на смислени и добронамерени личности с развито въображение, които прекарват свободното си време по-пълноценно и с по-малко екранна ангажираност. Това уточняват организаторите от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Банкя като част от инициативата „Коледа на доброто: Младежка мисия за превенция, изкуство и подкрепа“.

Последната среща на писателката ще се състои в 17:30 ч. в зала „Хохедер“ на Голямата балнеолечебница в рамките на инициативата „Литературни вдъхновения", на която ще бъде представено цялостното творчество на авторката. Модератор ще бъде заместник-кметът на район „Банкя“ д-р Александра Александрова. Събитието е в партньорство с Асоциация „Българска словесност“.

/ЕМС/