Националната галерия представя изложбата „Когато погледнеш към звездите, виждаш миналото“ на Аксиния Пейчева в галерия „Квадрат 500“

Националната галерия представя изложбата „Когато погледнеш към звездите, виждаш миналото“ на Аксиния Пейчева, съобщиха от екипа на галерията. Експозицията ще бъде открита на днес от 18 ч. в галерия „Квадрат 500“.

Куратор на изложбата е Теодосий Георгиев.

„Когато погледнеш към звездите, виждаш миналото“ е плод на задълбочено мултидисциплинарно изследване, в което Аксиния Пейчева стига отвъд традиционния синтез между архитектура и монументално изкуство, казват организаторите. В течение на дългосрочния си и всеобхватен научен интерес тя открива неизбежната свързаност между всички сфери на човешкото знание и начин на възприятие, опира се на основополагащи стожери в науки като история, микробиология и звездна картография и разкрива изначалните съизмерения между микро- и макрокосмос.

„В своята същност проектът представлява своеобразен напречен разрез на момент от въздушното пространство“, казва авторката в разпространеното изявление. „Методологията на постигането му започва с взимане на проба от въздуха на самата зала, която съчетава слоеве история в себе си. Микроорганизмите, намиращи се в тази среда, биват отпечатани върху микробиологичен агар. Поставени в подходящи условия, след няколко дни те започват да растат и създават собствена рисунка, почти абстрактна композиция, която съдържа визуална информация, отразяваща живота във въздуха в конкретния момент. Новополученото изображение наподобява космически пейзаж”, продължава тя.

Екипът на галерията казва, че нефигуралното произведение на Аксиния Пейчева се докосва до онова вътрешно музикално въздействие, което модернисти като Льо Корбюзие и Василий Кандински търсят.

Експозицията ще може да бъде разгледана до 25 януари.

БТА е медиен партньор на събитието.

Аксиния Пейчева е родена през 1990 г. в Кюстендил, но живее и работи в София. Завършва специалността „Стенопис“ в НХА. Придобива образователно-научната степен „доктор“ в НХА (2019). Завършва образователната програма за млади художници „Близки срещи – визуални диалози school4artists“ на Института за съвременно изкуство, София (2017–2018). Член е на Института за съвременно изкуство от 2021 г. Сред самостоятелните й изложби са: „Анатомия на процеса: Приказка за края” (2022) с куратор Васил Владимиров, галерия „Структура“, София; „Приказка за края“ (2021), галерия „Heerz Tooya“, Велико Търново; „Биореконструкция (...на един момент от бъдещето)“ (2019), галерия ИСИ-София с куратор Недко Солаков; „Картография на травмата” (2018), галерия ИСИ-София с куратор Лъчезар Бояджиев. Нейни творби са излагани на Manifesta 14, Прищина, Косово; галерия „Drugomore“, Риека, Хърватия; Фестивал „Ars Electronica“, Австрия.

