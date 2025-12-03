Българската телеграфна агенция открива в Народното събрание изложба за 60-годишната история на списание ЛИК

Българската телеграфна агенция (БТА) ще открие днес изложба, посветена на 60-годишната история на списание ЛИК, в зала „Мраморно фоайе“ в сградата на Народното събрание в столицата.

Изложбата „ЛИК на 60 години“ е двуезична – съдържанието й е представено на български и на английски език. Тя включва 24 табла, които описват ключови моменти от развитието на списанието през неговите три периода. През първия период то е определяно като „прозорец към света“ (1965-1992), през втория е „огледало на промените“ (1999-2013), а през третия, след възстановяването си през 2022 г., е „пазител на паметта“.

Екипът, работил по изготвянето на изложбата, включва старши отговорния редактор на списание ЛИК Яница Христова и графичния дизайнер Данаил Алексиев, а преводът на текстовете е дело на редактора Момчил Русев от дирекция „Информация за чужбина“ на БТА. Използвани са снимки от фотоархива на агенцията.

Поводът за изложбата са навършените през 2025 г. 60 години от издаването на първия брой на ЛИК. Емблематичното издание на БТА стартира като седмичен бюлетин на 8 януари 1965 г. Името му е абревиатура, съставена от първите букви на думите „Литература“, „Изкуство“ и „Култура“. В началото на годината агенцията издаде и тематичен брой, посветен на историята и развитието на списанието през десетилетията. През януари изданието беше представено в зала „Максим“ на БТА, а чрез видеовръзка се включиха пресклубовете на агенцията от страната и чужбина. В премиерата, водена от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, участваха членове на екипа на изданието през различните му периоди, както и дългогодишни читатели и почитатели на изданието. През тази година то беше преведено и на английски език, като през юни се състоя и негово представяне в Българския културен институт в Лондон.

Акценти от изложбата „ЛИК на 60 години“ са лицата, били част от екипа на списанието през годините, автографи на знаменитости, давани за читателите на ЛИК, литературните инициативи, в чиято основа стои списанието, както наградите, с които то е отличавано в различните си етапи.

Изложбата разказва и за двете прекъсвания на периодичността на списанието, което спира да излиза за пръв път през 1992 г. Възстановено е през 1999 г., когато се въвежда неговата месечна периодичност, с която остава до второто си прекъсване през 2013 г. Пет извънредни броя предшестват възстановяването му през 2022 г., когато се възвръща като месечно издание с тематичен профил – във всеки брой е представена хронология с акценти от новини и снимки от богатия архив на агенцията. В този период списанието има модерна визия, заслуга за която имат и възпитаници на Националната художествена академия. То присъства онлайн и се превръща и в център на събития с национален и международен отзвук. Табла от изложбата акцентират върху част от тях – новия формат на представяне на броевете, в който се включват събеседници във всички 43 пресклуба на БТА от страната и чужбина. Този формат позволява на списанието да бъде представяно и извън граница – такива бяха премиерите на ЛИК в Деня на България на ЕКСПО 2025 в Осака, Япония, и в рамките на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), която се проведе в централата на организацията в Париж. След възстановяването си през 2022 г. списание ЛИК ежегодно се представя и на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол, като събитието включва не само едно издание, а всички издадени броеве от септември предходната година до август през текущата година.

Акцент от изложбата е и обособената през 2021 г. дирекция за знание и култура на БТА, която е наименувана като популярното списание – ЛИК, и в която излизат по 100 новини дневно.

Специално табло е отредено и на шрифта ЛИК, който е създаден по поръчка на БТА от Националната художествена академия с ректор проф. Георги Янков и екип под ръководството на доц. Светлин Балездров, в който участват проф. Кристина Борисова, д-р Жаклина Жекова и Николай Петрусенко. Шрифтът ЛИК съчетава българските естетически стандарти и съвременните тенденции в света и Европейския съюз, в който благодарение на България кирилицата е третата използвана азбука наред с латиницата и гръцката. БТА предоставя шрифта за свободно ползване от всички публични институции на България в името на постигане на единен облик на страната.