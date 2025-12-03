Общественият дарителски фонд в Бяла Слатина организира вечер на дарителите

Вечер на дарителите организира днес Обществен дарителски фонд „Участвам, дарявам, променям“ – Бяла Слатина, каза за БТА председателят на Управителния съвет на сдружение „Първи юни“ Наталия Фенерска. Събитието ще бъде в актовата зала на ОУ „Св. Климент Охридски“ в Бяла Слатина и в него ще участват представители на голяма част от седемнадесетте училища и детски градини в общината, като разкажат за историята и постиженията.

Фондът съществува от десет години към сдружение „Първи юни“ и вече има създадени подобни в Козлодуй и Оряхово. Целта е да се събират средства чрез дарения и да се финансиран малки проекти на местни общности. Програмата „Дарителство по ведомост“ все повече набира популярност и намерението ни е на събитието тази вечер да обърнем още веднъж внимание на тази възможност за подкрепа, добави Фенердска.

През тази година Фондът в Бяла Слатина подпомогна обновяване на дворното пространство на детската градина в село Търнава, оборудването и ремонта на спортна зала в село Бърдарски геран, оборудването на детския отдел в библиотеката в село Бъркачево. Със средства от Фонда са изградени чешма в двора на Детска градина „Незабавка“ и са закупени представителни облекла на камерен хор към читалището в града. Миналата година шест проекта в Бяла Слатина, Попица, Соколаре, Търнава и Бъркачево също са били подкрепени със събраните средства във Фонда.