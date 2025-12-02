Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация връчи годишните си награди за 30-и път

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) връчи Годишните си награди за професионални постижения в областта на туризма на официална церемония в столичния хотел „Гранд хотел Милениум” тази вечер. В събитието участваха заместник-министри, бивши ресорни министри и други официални гости.

Отличията връчиха водещи имена в българския туризъм - членове на БХРА, представители на държавната администрация, на неправителствените организации в туризма, представители на печатните и електронни медии. БХРА е учредител на Балканския алианс на хотелиерските асоциации - БАХА, а нейни членове взеха участие в награждаване на тазгодишните призьори.

БХРА е първата професионална организация в туризма, която връчва награди от 1996 година насам. Годишните награди на БХРА традиционно отличават най-добрите в туристическия сектор за изминалата година.

Връчени бяха и специални награди – юбилейни грамоти за заслуги за 30-годишнината на Годишните награди на БХРА и юбилейни плакети за принос към българския туризъм.

Българската телеграфна агенция (БТА) e медиен партньор на събитието. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев уважи церемонията.

Годишните награди на БХРА за 2025 г.

Хотел Емпориум Пловдив ЕМ Галери, гр. Пловдив получи награда в категорията „Най-добър петзвезден бутиков хотел на 2025 г.”, балнеохотел Гранд резорт Павел баня, гр. Павел баня - „Най-добър петзвезден луксозен балнеолечебен / медикъл СПА / хотел на 2025 г.“, Хотел Голдън ай, с. Капитан Андреево - „Най-добър петзвезден хотел с казино на 2025 г.”, Арте спа и Парк хотел, гр. Велинград - „Най-добър петзвезден СПА хотел на 2025 г.“, Санте СПА хотел, гр. Велинград - „Най-добър петзвезден събитиен СПА хотел на 2025 г.“, балнеохотел Гранд хотел княз Павел, гр. Павел Баня - „Най-добър петзвезден балнеолечебен / медикъл СПА / хотел на 2025 г.“, балнеохотел Диана мар, гр. Павел баня - „Най-добър петзвезден градски балнеолечебен / медикъл СПА / хотел на 2025 г.“, Каса ди фиоре СПА енд медикал хотел, с. Кранево - „Най-добър петзвезден морски балнеолечебен / медикъл СПА / хотел на 2025 г.“, Кашмир СПА хотел, гр. Велинград - "Най-добра концепция за СПА хотел на 2025 г.", Мидия фемили резорт, гр. Ахелой - „Най-добър морски апартаментен комплекс за семейна почивка на 2025 г.“.

Хотел Национал палас, гр. Сливен получи награда в категорията „Най-добър четиризвезден луксозен СПА хотел с шато на 2025 г.“, хотел Кристал палас, гр. София - „Най-добър четиризвезден градски бутиков хотел за 2025 г.“, хотел Вива маре бийч, гр. Созопол, м. Света Марина - „Най-добър четиризвезден морски бутиков хотел на 2025 г.“, хотел Премиер летище София, гр. София - „Най-добър четиризвезден градски бизнес хотел на 2025 г.“, хотел Експо, гр. София - „Най-добър четиризвезден градски събитиен бизнес хотел на 2025 г.“.

Парк и СПА хотел Марково, с. Марково, обл. Пловдив получи награда в категорията „Най-добър четиризвезден СПА хотел за семейна почивка на 2025 г.”, хотел Астория, к.к. Златни пясъци - „Най-добър четиризвезден морски хотел на 2025 г.“, хотел Съни касъл, с. Кранево - „Най-добър четиризвезден морски хотел за семейна почивка на 2025 г.“, СПА ризорт Свети Иван Рилски, гр. Банско - „Най-добър четиризвезден планински СПА хотел на 2025 г.”, Дипломат плаза хотел енд резорт, гр. Луковит - "Най-добър четиризвезден арт и уелнес хотел на 2025 г.", СПА хотел Олимп, гр. Велинград - „Най-добър четиризвезден иновативен ЕКО и СПА хотел на 2025 г.”.

СПА хотел Петте елемента, гр. Сапарева баня стана „Най-добър четиризвезден СПА хотел на 2025 г.”. Хотел Скалите, гр. Белоградчик беше награден в категорията „Най-добър четиризвезден хотелски комплекс с винарска изба на 2025 г.“, а вилно селище „Замъка Хорлог“, с. Триград - „Най-добро еко вилно селище на 2025 г.“

Арте СПА и парк хотел и Кашмир СПА хотел, гр. Велинград бяха отличени в категорията „Най-добър мениджърски екип на 2025 г.”, а Виолета Гъркова, мениджър на Парк и СПА хотел Марково, с. Марково, стана „Най-добър комплексен мениджър на 2025 г.“.

Веригата ресторанти „CAPTAIN COOK“ получи награда в категорията „Най-добра верига ресторанти Premium class на 2025 г.", верига ресторанти „HAPPY BAR & GRILL“ - „Най-добра верига ресторанти на 2025 г.“, верига ресторанти „BURRATA ITALIANA” - „Най-динамично развиваща се ресторантска верига на 2025 г.“, верига ресторанти ЕГО, гр. Велико Търново - „Най-добра верига средиземноморски ресторанти на 2025 г.“, таверна Омар, гр. Велинград - „Най-добър битово-атракционен ресторант на 2025 г.“, ресторант Лебеда, гр. Димитровград - „Най-добър иновативен ресторант с авторска и европейска кухня на 2025 г.“, ресторант Елвис китчън, гр. Созопол - „Най-добър плажен ресторант на 2025 г.“.

Ресторант Тортуга бийч клуб, к.к. Златни пясъци получи отличието „Най-добър бийч клуб на 2025 г.“.

Специални награди

БХРА връчи няколко специални награди за заслуги. Доц. д-р Соня Алексиева, член на УС на Асоциацията за реклама и комуникации в туризма, преподавател, получи отличието „Най-успешен ПР в туризма“, Министерството на туризма - „Най-добро партньорство и подкрепа“, Рекламна агенция ФИЛ с управител Георги Филипов - „30 години лидерство в туристическата реклама“.

Четирима журналисти - Екатерина Тотева от БТА, Наталия Малчева, Мила Младенова и Мирослав Иванов бяха отличени за „Най-дългогодишно ползотворно сътрудничество“, а Национална телевизия КАНАЛ 3 – за „Най-всеобхватен поглед на туризма“.

В категорията „Най-дългогодишно ползотворно сътрудничество“ награди получиха още Гранд хотел Милениум София, Гергана Стоянова, Симеон Владов, Деян Неделчев.

Проф. д.и.н. Стоян Денчев - председател на Съвета на настоятелите на УНИБИТ, председател на КС на НБТ, беше отличен „За изключителен принос към българския туризъм“.

С юбилейни плакети бяха отличени:

1. Благой Рагин - почетен председател на БХРА - „За изключителен принос към българския туризъм и по случай 80-годишнината му“;

2. Еню Енев - председател на „Сдружение на ресторантьори и хотелиери Тракия“, гр. Пловдив, регионална структура на БХРА - „За изключителен принос към българския туризъм и по случай 75-годишнината му“;

3. проф. д.т.н. Николай Вълканов - заместник-председател на КРИБ и председател на Съвета на директорите на "Минстрой Холдинг" АД - „За изключителен принос към българския туризъм и по случай 75-годишнината му“;

4. Маргита Тодорова - търговски директор на Албена АД - „За изключителен принос към българския туризъм и по случай 70-годишнината ѝ“;

5. Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ - „За изключителен принос към българския туризъм и по случай 70-годишнината му“;

6. проф. Георги Рачев - председател на Алианс на туристическата индустрия в България и заместник-председател на БАТА - „За изключителен принос към българския туризъм и по случай 70-годишнината му“;

7. Николай Заричинов - председател на СНЦ „Тур Клуб Ремарк“ - регионална структура на БХРА за общините Априлци, Етрополе, Тетевен и Троян - „За изключителен принос към българския туризъм и по случай 65-годишнината му“;

8. д-р Марияна Тренкова - заместник министър-председател по икономическата и демографска политика и министър на туризма 2018-2021 г. - „За принос към българския туризъм и по случай 50-годишния ѝ юбилей“;

9. Павлин Косев - председател на „Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите“ - „За изключителен принос към българския туризъм и по случай 50-годишния му юбилей“;

10. Павлин Петров - заместник-министър на туризма - „За принос към българския туризъм и по случай 40-годишнината му“.

Награди за партньорство получиха "Музикаутор", ПРОФОН, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Националното сдружение на общините в Република България, "Филип Морис България", А1, МЕТРО България и PEPSI България, БК Горна баня ООД, "Перилис трейдинг" ЕООД, бутикова изба „Шато Бозуков“, "Пелини кафе".

Община Велико Търново получи отличие в категорията „Най-устойчиво развитие на културно-историческия туризъм на 2025 г.“. Община Приморско бе отличена в категорията „Най-динамично развиваща се туристическа община на 2025 г.“.

БНТ, БНР и БТА бяха отличени за най-добро медийно партньорство през 2025 г.