Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация ще връчи днес годишните си награди

За тридесети път Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) ще връчи награди на отличниците в туристическия бизнес. Церемонията за раздаване на Годишните награди за професионални постижения в областта на туризма на БХРА ще започне от 19:00 ч. в столичния "Гранд Хотел Милениум", съобщиха от Асоциацията.

Поканени за участие в официалната церемония са водещи имена в българския туризъм – членове на БХРА, представители на държавната администрация, на неправителствените организации в туризма, представители на печатните и електронни медии.

БХРА е първата професионална организация в туризма, която връчва награди от 1996 година, напомнят от Асоциацията. Най-добрите през изминалата година хотелиери, ресторантьори, мениджъри, атракции, организатори на събития и други съпътстващи индустрии в сектора традиционно са разделени в няколко категории. Статуетките и грамотите на победителите ще бъдат връчени от официални гости, представители на БХРА и дългогодишни партньори на организацията. БХРА е учредител на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (БАХА). В официалната церемония по връчване на Годишните награди ще участват и представители на балканските асоциации, членове на БАХА.

БТА е медиен партньор на събитието.