Програма за финансиране на младежките центрове в България предстои да разгледа Министерският съвет

Програма за финансиране на младежките центрове в България (2026-2028) предстои да разгледа Министерският съвет на редовно заседание от 10:00 ч., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В дневния ред на правителството е национална програма "Избирам да следвам в България", както и проект на решение за определяне на Министерството на културата за Управляващ орган за провеждане на конкурса за избор на български град за "Европейска столица на културата" през 2032 г.

Правителството се очаква да определи дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2026 година.

В програмата на заседанието е проект на решение за освобождаване и за определяне на заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране.

Министерският съвет се очаква да утвърди Списък със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2025/2026 г., както и Списък на средищните детски градини и училища за учебната 2025/2026 година.

Министрите ще разгледат още провеждането в България на Глобална среща на върха за уменията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през 2028 година.