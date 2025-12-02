МИНА: Синдикалната потребителска кошница в Черна гора за четвъртото тримесечие възлиза на 2050 евро

Според Центъра за обучение, информация и синдикални изследвания (CEISI) към Съюза на свободните синдикати на Черна гора (USSCG) потребителската кошница на синдиката за четвъртото тримесечие на годината възлиза на 2050 евро, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Това е с 1,45% или 30 евро по-малко в сравнение с предишното тримесечие.

От десетте категории разходи, определени в Методологията за изчисляване на стандартната потребителска кошница, две категории отчитат намаление през четвъртото тримесечие: разходите за храна - с 2,33%, и разходите за образование и култура - с 22,22%. Същевременно се регистрира увеличение в две други категории: разходите за жилищно настаняване и комунални услуги - с 1,96%, и стоките за лична хигиена и здравеопазване - със 7,41%.

Въз основа на събраните цени за 132 хранителни стоки от трите най-големи търговски вериги в Черна гора, общата стойност на хранителните стоки през четвъртото тримесечие възлиза на 630 евро.

„В сравнение с третото тримесечие, когато тази категория разходи възлизаше на 645 евро, е налице намаление от 15 евро, или 2,33 процента. За първи път след три последователни тримесечия регистрираме спад в тази категория разходи“, отбеляза Съюзът на свободните синдикати на Черна гора в прессъобщение, добавяйки, че проучването на цените е проведено преди правителството да реши да въведе отново ограничаване на цените на определени стоки.

В сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година потребителската кошница на Съюза на свободните синдикати се е увеличила със 75 евро или приблизително 3,8% за една година.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)