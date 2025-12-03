Подробно търсене

Страните членки на ЕС се споразумяха за съдържанието на нов законопроект за засилване на борбата срещу корупцията

Владимир Арангелов
Флагът на ЕС в предверието на сградата на Съвета на ЕС в Брюксел. Снимка: AP/Omar Havana
Брюксел,  
03.12.2025 02:42
Страните членки на ЕС постигнаха първоначално споразумение за минимални стандарти относно това как държавите да дефинират и санкционират свързаните с корупция престъпления в наказателния си кодекс, обяви Съветът на ЕС, цитиран от ДПА.

Новият законопроект съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията, както и правила за по-ефективни разследвания и съдебни процеси.

Предвижда се за първи път в законите на страните от ЕС да бъде определено по единен и междусекторен начин какво представлява корупция и как тя трябва да се наказва, съобщи Съветът на ЕС след преговори с Европейския парламент.

В целия ЕС подкупите в публичния и в частния сектор, злоупотребата с власт и възпрепятстването на правосъдието ще се считат за свързани с корупция престъпления. В бъдеще ще има и единни стандарти за поведение на държавни длъжностни лица.

Освен това новите правила ще определят как държавите трябва да наказват свързаните с корупция престъпления на национално ниво. Нарушителите ще получават наказания от три до пет години лишаване от свобода, в зависимост от престъплението. Ще има и единни правила за това кога държавните служители, признати за виновни по обвинения в корупция, трябва да губят работата си.

За предотвратяване на престъпленията всяка страна от ЕС ще трябва да създаде център за борба с корупцията. Страните членки също така ще трябва да създадат списъци на професиите и отраслите, които са особено тежко засегнати от корупция.

Свързани новини

02.12.2025 14:28

Европейската прокуратура разследва съмнения по обществена поръчка, свързана с подготовка на млади дипломати в ЕС

Европейската прокуратура съобщи, че разследва съмнения за нарушения по обществена поръчка, свързана с обучението на млади дипломати в ЕС. Тази сутрин са били извършени претърсвания в Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в Колежа на Европа в Брюж.
02.12.2025 14:28

Европейската прокуратура разследва съмнения по обществена поръчка за подготовка на млади дипломати в ЕС

Европейската прокуратура съобщи, че разследва съмнения за нарушения по обществена поръчка, свързана с обучението на млади дипломати в ЕС. Тази сутрин са били извършени претърсвания в Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в Колежа на Европа в Брюж.
28.11.2025 15:54

Еврокомисарят по правосъдието към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Киев трябва да преследва корумпираните лица в политиката и бизнеса, ако иска да се присъедини към ЕС, предупреди високопоставен представител на блока, докато натискът върху украинския президент Володимир Зеленски нараства заради зачестяващите обвинения в корупция, съобщи изданието „Политико“.
25.11.2025 18:31

ЕП прие втория си междинен доклад за нарушението на правото на ЕС в Унгария

Европейският парламент прие втория си междинен доклад относно продължаващото подкопаване на върховенството на правото и системните нарушения на ценностите на Европейския съюз от страна на Унгария.

Към 03:54 на 03.12.2025 Новините от днес

