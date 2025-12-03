Страните членки на ЕС се споразумяха за съдържанието на нов законопроект за засилване на борбата срещу корупцията

site.btaСтраните членки на ЕС се споразумяха за съдържанието на нов законопроект за засилване на борбата срещу корупцията
Страните членки на ЕС постигнаха първоначално споразумение за минимални стандарти относно това как държавите да дефинират и санкционират свързаните с корупция престъпления в наказателния си кодекс, обяви Съветът на ЕС, цитиран от ДПА.
Новият законопроект съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията, както и правила за по-ефективни разследвания и съдебни процеси.
Предвижда се за първи път в законите на страните от ЕС да бъде определено по единен и междусекторен начин какво представлява корупция и как тя трябва да се наказва, съобщи Съветът на ЕС след преговори с Европейския парламент.
В целия ЕС подкупите в публичния и в частния сектор, злоупотребата с власт и възпрепятстването на правосъдието ще се считат за свързани с корупция престъпления. В бъдеще ще има и единни стандарти за поведение на държавни длъжностни лица.
Освен това новите правила ще определят как държавите трябва да наказват свързаните с корупция престъпления на национално ниво. Нарушителите ще получават наказания от три до пет години лишаване от свобода, в зависимост от престъплението. Ще има и единни правила за това кога държавните служители, признати за виновни по обвинения в корупция, трябва да губят работата си.
За предотвратяване на престъпленията всяка страна от ЕС ще трябва да създаде център за борба с корупцията. Страните членки също така ще трябва да създадат списъци на професиите и отраслите, които са особено тежко засегнати от корупция.
/ВА/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина