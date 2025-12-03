Подробно търсене

Президентът на Южна Корея заяви, че справянето с последиците от обявяването на военно положение преди една година не е приключило

Владимир Арангелов
Южнокорейският президент И Дже-мьон. Снимка: Chung Sung-Jun чрез AP
Сеул,  
03.12.2025 04:48
 (БТА)

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви днес, че все още има работа за вършене за справяне с последиците от неуспешния опит за въвеждане на военно положение преди една година и за да бъде гарантирано, че виновниците ще бъдат предадени на правосъдието, предаде Йонхап.

Имаше опасност опитът на бившия президент Юн Сук-йол за въвеждане на военно положение да нанесе непоправим удар на страната, но народът се надигна и спря военните с голи ръце, заяви И в реч по повод първата годишнина от шокиращото обявление на предшественика му.

„Безразсъдството на онези, които се опитаха да разрушат конституционния ред и дори да планират война, и всичко това заради личните си амбиции, трябва да бъде наказано от правосъдието“, заяви той.

Обявеното от Юн военно положение предизвика в страната, която беше смятана за един от успешните примери за демократична устойчивост, месеци на политически сътресения, точно когато наложените от американския президент Доналд Тръмп мита разтърсиха Южна Корея, чиято икономика е силно зависима от износа, посочва Ройтерс.

Юн беше свален от власт, а политическият му съперник И, който загуби от Юн на изборите през 2022 г., спечели предсрочните избори през юни с мандат да изведе страната от шока на военното положение. Участниците в обявяването на военното положение бяха арестувани и изправени пред съда по обвинения в подривна дейност.

И заяви, че ще предложи 3 декември да бъде обявен за национален празник, за да се отпразнува ролята на народа в потушаването на опита за въвеждане на военно положение, както и че корейският народ заслужава да бъде номиниран за Нобелова награда за мир.

/ВА/

