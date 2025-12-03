Детройт победи Бостън в НХЛ

Подробно търсене

снимка: AP Photo/Paul Sancya
Ню Йорк,  
03.12.2025 08:11
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига:

Детройт - Бостън              - 5:4
Монреал - Отава               - 2:5
Ню Йорк Айлъндърс - Тампа Бей - 2:1
Ню Йорк Рейнджърс - Далас     - 3:2 след продължение
Флорида - Торонто             - 1:4
Нешвил - Калгари              - 5:1
Колорадо - Ванкувър           - 3:1
Едмънтън - Минесота           - 0:1
Вегас - Чикаго                - 4:3 след дузпи
Лос Анджелис - Вашингтон      - 1:3

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Тампа Бей 34 точки, Отава 30, Детройт 30
Столична дивизия: Каролина 34, Вашингтон 34, Ню Джърси 33

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 44, Далас 39, Минесота 35
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 33, Вегас 32, Лос Анджелис 31

 

 

 

 

/ДВ/

