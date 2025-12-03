Детройт победи Бостън в НХЛ

site.btaДетройт победи Бостън в НХЛ
Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига: Детройт - Бостън - 5:4 Монреал - Отава - 2:5 Ню Йорк Айлъндърс - Тампа Бей - 2:1 Ню Йорк Рейнджърс - Далас - 3:2 след продължение Флорида - Торонто - 1:4 Нешвил - Калгари - 5:1 Колорадо - Ванкувър - 3:1 Едмънтън - Минесота - 0:1 Вегас - Чикаго - 4:3 след дузпи Лос Анджелис - Вашингтон - 1:3 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Тампа Бей 34 точки, Отава 30, Детройт 30 Столична дивизия: Каролина 34, Вашингтон 34, Ню Джърси 33 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 44, Далас 39, Минесота 35 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 33, Вегас 32, Лос Анджелис 31
/ДВ/
