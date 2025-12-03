След успех над Фулъм в зрелище с девет гола Манчестър Сити се доближи на 2 точки от върха в Премиършип, Ерлинг Холанд постигна 100 попадения

Манчестър Сити излезе на 2-о място в английската Висша лига, след като откри междинния 14-и кръг с невероятен спектакъл с Фулъм, включващ девет гола. Сити спечели срещата с 5:4 като гост, събра 28 точки и се доближи на 2 от Арсенал, който днес приема на своя стадион Брентфорд.

В срещата беше поставен и рекорд, освен деветте гола. Норвежкият нападател Ерлинг Холанд откри резултата в 17-ата минута, което беше негов гол номер 100 в Премиършип и той стана футболистът, най-бързо достигнал тази граница в първенството – само в 111 мача. Това можеше да стане и малко по-рано в срещата, но в 6-ата минута изстрелът му се отби в страничната греда.

Гостите от Сити поведоха с 5:1 в 54-ата минута, след като до почивката набързо вкараха три. Холанд в 17-ата, Тиджани Райндерс и Фил Фодън се разписаха в 17-ата, 37-ата и 44-ата минути съответно, а в добавеното време Емил Смит-Роу намали с глава след подаване на Хари Уилсън.

Надеждата на лондончани, че ще могат да се върнат в срещата сякаш угасна в рамките на 10 минути след подновяването на мача. Фоден скоро отбеляза втория си гол в мача, стреляйки неочаквано от остър ъгъл, преди ударът на Доку да се отклони от Сандер Берге и да се промъкне точно под напречната греда за 1:5 в 54-ата минута. Също така Сити вкарват пет гола в един мач на стадион „Крейвън Котидж“ за първи път от 1927-а година насам.

Три минути по-късно Алекс Аѝоби намали за 2:5. Футболистите на Фулъм успяха да направят енергичен обрат и малко под 20 минути преди края подготвиха интригуваща кулминация на срещата, когато Самюел Чукуезе вкара с воле от корнер за първия си гол за Фулъм. Малко по-късно пак той намали на 4:5 при идентична ситуация, а подтикнати от публиката, те тръгнаха да търсят и изравняване. И можеше и да се случи, ако ударът на Джош Кинг в края на срещата не беше избит пред голлинията.

Нюкасъл и Тотнъм завършиха 2:2, като и четирите попадения в срещата паднаха след 70-ата минута. Два пъти за гостите се разписа Кристиан Ромеро, който изравни за 1:1 в 78-ата минута след пас на Мохамед Кудус и след това за 2:2 в петата минута на добавеното време.

Бруно Гимараеш откри за „свраките“ в 71-ата минута, след като Ник Волтемаде му свали топката с глава. Домакините вероятно са си мислили, че печелят, когато Антъни Гордън вкара дузпа в 86-ата минута, в дойде и втория гол на Ромеро. И двата отбора са в долната половина на класирането с по 19 точки, като Тотнъм е 11-и по голова разлика, а Нюкасъл – на 13-о място.

Късен гол на Джак Грийлиш 12 минути преди края на срещата донесе успеха на Евертън като гост на Борнемут, а с трите си точки „карамелите“ са 9-и с 21 и на 3 пункта от 4-ото място, което може да ги изпрати в зона „Шампионска лига“ в края на сезона.

Първенство на английската Висша лига, срещи от 14-ия кръг: Борнемут - Евертън 0:1 Фулъм - Манчестър Сити 4:5 Нюкасъл - Тотнъм 2:2 По-късно днес играят: Арсенал - Брентфорд Брайтън - Астън Вила Бърнли - Кристъл Палас Уулвърхямптън - Нотингам Лийдс - Челси Ливърпул - Съндърланд В сряда: Манчестър Юнайтед - Уест Хям Начело в класирането е Арсенал с 30 точки (13 мача), пред Манчестър Сити с 28 (14 мача),

Челси и Астън Вила са с по 24, следват Брайтън и Съндърланд с по 22,

Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Евертън с по 21 и други.