Конференция по проект „Media Masters: Повишаване на медийната грамотност“ организира днес ФЖМК

Втората конференция по проект „Media Masters: Повишаване на медийната грамотност“ ще се състои днес от 14 часа в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , съобщават организаторите.

Форумът включва програма, в която ще бъдат представени основните резултати от проекта и създадените инструменти за повишаване на медийната грамотност. Участниците ще имат възможност да се запознаят с методите и подходите, заложени в тези ресурси, отбелязват от ФЖМК.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV-2023-CITIZENS-CIV-01148165).

Събитието е насочено към представители на академичната общност, медийната индустрия и гражданския сектор, които работят по теми, свързани с дезинформацията, фалшивите новини и съвременната комуникационна среда, отбелязват организаторите. Участниците ще имат възможност да споделя изследователски резултати и професионален опит, допълват те.

/ТС