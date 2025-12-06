Бивш агент на ДЕА обвинен в предполагаема сделка за пране на милиони долари за мексикански наркокартел

Бивш високопоставен агент на Американската агенция за борба с наркотиците (ДЕА/DEA) и негов съучастник са обвинени в заговор за пране на милиони долари и придобиване на оръжия и експлозиви от военен клас за мексикански наркокартел, предаде Асошиейтед прес.

61-годишният Пол Кампо от Оуктон, Вирджиния, който се пенсионира от ДЕА през 2016 г. след 25-годишна служба, и 75-годишният Робърт Сенси от Бока Ратон, Флорида, са били заловени при операция под прикритие. Двамата обвиняеми са участвали в сделки с таен агент, представящ се за член на картела "Халиско – ново поколение".

През февруари този картел беше определен като чуждестранна терористична организация от държавния секретар Марко Рубио.

Джей Клейтън, прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, заяви, че Кампо е изневерил на кариерата си в ДEA. "Както се твърди, Пол Кампо и Робърт Сенси са се сговорили да подпомагат "Халиско – ново поколение", един от най-известните мексикански картели, който е отговорен за безброй смъртни случаи в резултат на насилие и трафик на наркотици в САЩ и Мексико“, каза Клейтън.

Двамата обвиняеми пледират за невинност.

"Разбира се, обвиненията тук са доста тревожни“, заяви магистратът Робърт У. Лърбъргър.

През изминалата година Кампо и Сенси са се договорили да изперат около 12 млн. долара от приходите от наркотици за картела и са обменили около 750 000 долара в брой в криптовалута, мислейки, че парите ще отидат в наркокартела, а всъщност са отишли във федералното правителство, пише в обвинителния акт. Кампо и Сенси са осигурили и средства за закупуването на около 220 кг кокаин, за който им е било казано, че ще бъде разпространен и продаден в САЩ за около 5 млн. долара, а те ще получат част от приходите.

Двамата обвиняеми също така са заявили, че ще проучат възможността за закупуване на дронове, автомати AР-15, карабини M4, гранатомети и ракетни гранати за картела. Адвокатът на Кампо оспори твърдението на прокуратурата, че двамата мъже "са се съгласили да проучат" възможността за закупуване на оръжия за картела.

Кампо се е хвалил с дългогодишния си опит в правоприлагането пред агента под прикритие и е предложил да бъде "стратег" на картела, твърдят властите. Той е започнал кариерата си като агент на ДEA в Ню Йорк и е стигнал до поста заместник-началник на финансовите операции на агенцията, се посочва в обвинителния акт.

И на двамата мъже е наложена мярка за неотклонение задържане под стража без право на освобождаване под гаранция. Следващото заседание на съда е насрочено за 19 декември.