Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Духа силен вятър, а почти навсякъде в планините е облачно и мъгливо. Температурите са около нула градуса, посочиха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата на НИМХ в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500-1700 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра - около нулата.