ОБНОВЕНА Руски дронове и ракети тази нощ поразиха железопътен възел край Киев, съобщи железопътната компания "Укрзализниця"

Николай Велев
Железопътен работник стои пред локомотив, унищожен при руски удар в Одеса на 2 октомври 2025 г. Снимка: Канцелария на украинския вицепремиер за възстановяване и развитие чрез АП
Киев ,  
06.12.2025 09:18 | ОБНОВЕНА 11.12.2025 11:09
 (БТА)
Русия тази нощ предприе масирана атака с ракети и дронове срещу Украйна, като при ударите беше поразен железопътен възел край Киев, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на железопътната компания "Укрзализниця".

"Врагът продължава да нанася умишлени удари по железопътната инфраструктура. Тази нощ бяха нанесени щети по гара Фастов и подвижния състав на крайградските влакове. Няма жертви, но движението на крайградските влакове е нарушено", пише в публикуваното в "Телеграм" изявление на "Укрзализниця".

Службата за спешна помощ съобщи за пожар и разрушения на територията на железопътна гара и депо край Киев, но не оповести повече подробности. В съобщението се посочва, че има повредени инфраструктурни обекти и в Черниговска област.  

През последните седмици руската армия засили атаките си срещу енергийния сектор и инфраструктурата на Украйна, отбелязва Ройтерс. 

По-късно през деня министерството общностите и териториалното развитие заяви, че руската армия е атакувала съоръженията за производство на електроенергия и топлоенергия в Черниговска, Запорожкa, Лвовска и Днепропетровска област.

Най-малко 9500 потребители в Одеска област останаха без топлоподаване и около 34 000 са без вода, пише в изявление на министерството, публикувано в "Телеграм".

В текста се посочва, че са били атакувани и пристанищни съоръжения в Одеса.

Украинското министерство на енергетиката съобщи, че снощните руски удари са засегнали енергийната инфраструктура в осем области. На много места има прекъсвания на тока. "Вече се извършват аварийни ремонтни работи, където условията за безопасност го позволяват", пише министерството на енергетиката в "Телеграм".

"Енергийните компании правят всичко възможно, за да възстановят електроподаването към на всички клиенти възможно най-бързо", добавя ведомството.

/НВ/

