Подробно търсене

Борусия Мьонхенгладбах спечели визитата си на Майнц 05

Боян Денчев
Борусия Мьонхенгладбах спечели визитата си на Майнц 05
Борусия Мьонхенгладбах спечели визитата си на Майнц 05
снимка: АР, Uwe Anspach
Майнц,  
06.12.2025 10:19
 (БТА)

Борусия Мьонхенгладбах победи с 1:0 като гост Майнц 05 в първи мач от 13-тия кръг на Бундеслигата. Дани Да Коща си вкара автогол в 58-ата минута, а до края усилията на Майнц да се добере поне до равенство не дадоха резултат.

Борусия няма загуба от края на октомври, когато отстъпи с 0:3 на Байерн (Мюнхен). В класирането "жребчетата" са 9-и с 16 точки. Майнц 05 остава на дъното с 6 пункта.



Първенство на Германия по футбол, срещи от 13-ия кръг в Бундеслигата:

Майнц 05 - Борусия Мьонхенгладбах – 0:1

днес:
Аугсбург – Байер Леверкузен
Кьолн – Санкт Паули
Хайденхайм – Фрайбург
Щутгарт – Байерн Мюнхен
Волфсбург – Унион Берлин
РБ Лайпциг – Айнтрахт Франкфурт

неделя:
Хамбургер – Вердер Бремен
Борусия Дортмунд - Хофенхайм

Във временното класиране води Байерн с 34 точки пред РБ Лайпциг с 26, следват Борусия Дортмунд с 25, Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 23 и други.

/БД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:39 на 06.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация