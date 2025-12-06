Борусия Мьонхенгладбах спечели визитата си на Майнц 05

Борусия Мьонхенгладбах победи с 1:0 като гост Майнц 05 в първи мач от 13-тия кръг на Бундеслигата. Дани Да Коща си вкара автогол в 58-ата минута, а до края усилията на Майнц да се добере поне до равенство не дадоха резултат.

Борусия няма загуба от края на октомври, когато отстъпи с 0:3 на Байерн (Мюнхен). В класирането "жребчетата" са 9-и с 16 точки. Майнц 05 остава на дъното с 6 пункта.





Първенство на Германия по футбол, срещи от 13-ия кръг в Бундеслигата: Майнц 05 - Борусия Мьонхенгладбах – 0:1 днес: Аугсбург – Байер Леверкузен Кьолн – Санкт Паули Хайденхайм – Фрайбург Щутгарт – Байерн Мюнхен Волфсбург – Унион Берлин РБ Лайпциг – Айнтрахт Франкфурт неделя: Хамбургер – Вердер Бремен Борусия Дортмунд - Хофенхайм Във временното класиране води Байерн с 34 точки пред РБ Лайпциг с 26, следват Борусия Дортмунд с 25, Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 23 и други.