Ливърпул направи равенство в гостуването си на Лийдс

Ливърпул направи драматично равенство 3:3 като гост срещу Лийдс в двубой от 15-ия кръг от Висшата английска лига. Шампионите водеха с 2:0 и 3:2, но допуснаха изравняване в самия край на двубоя на "Еланд Роуд".

Българският национал Илия Груев започна като титуляр за "белите", но беше заменен от Ао Танака в 65-ата минута.

Първата част не предложи много емоции на зрителите, но всичко най-интересно се случи след почивката. Юго Екитике реализира два гола за шампионите в рамките на малко повече от 120 секунди и резултатът стана 2:0 в 50-ата минута.

Доминик Калвърт-Люин върна един гол от дузпа в 73-ата минута, а Антон Стах изравни четвърт час преди изтичане на редовното време на срещата.

"Червените" си върнаха аванса чрез Доминик Собослай в 80-ата минута, но японецът Танака, който замени Илия Груев, направи резултата 3:3 в шестата минута на допълнителното време.

Ливърпул има 23 точки на осма позиция в класирането до момента, като пропусна да се изравни по точки с Челси в челото на класирането, докато Лийдс е на 16-то място с 15 пункта.

В неделя Брайтън приема Уест Хям, докато Фулъм е домакин на Кристъл Палас в лондонското дерби на кръга.

Първенство на английската Висша лига, срещи от 15-ия кръг: Астън Вила - Арсенал - 2:1 Борнемут - Челси - 0:0 Евертън - Нотингам Форест - 3:0 Манчестър Сити - Съндърланд - 3:0 Нюкасъл - Бърнли - 2:1 Тотнъм - Брентфорд - 2:0 Лийдс - Ливърпул - 3:3 утре: Брайтън - Уест Хям Фулъм - Кристъл Палас в понеделник: Уулвърхямптън - Манчестър Юнайтед Начело в класирането е Арсенал с 33 пред Манчестър Сити с 31, Астън Вила с 30,

Челси с 25, Евертън с 24, Кристъл Палас и Съндърланд с по 23 и други.