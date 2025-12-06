Подробно търсене

Ливърпул направи равенство в гостуването си на Лийдс

Асен Даскалов
photo: Danny Lawson/PA via AP
Лондон,  
06.12.2025 22:02
 (БТА)

Ливърпул направи драматично равенство 3:3 като гост срещу Лийдс в двубой от 15-ия кръг от Висшата английска лига. Шампионите водеха с 2:0 и 3:2, но допуснаха изравняване в самия край на двубоя на "Еланд Роуд".

Българският национал Илия Груев започна като титуляр за "белите", но беше заменен от Ао Танака в 65-ата минута.

Първата част не предложи много емоции на зрителите, но всичко най-интересно се случи след почивката. Юго Екитике реализира два гола за шампионите в рамките на малко повече от 120 секунди и резултатът стана 2:0 в 50-ата минута.

Доминик Калвърт-Люин върна един гол от дузпа в 73-ата минута, а Антон Стах изравни четвърт час преди изтичане на редовното време на срещата.

"Червените" си върнаха аванса чрез Доминик Собослай в 80-ата минута, но японецът Танака, който замени Илия Груев, направи резултата 3:3 в шестата минута на допълнителното време. 

Ливърпул има 23 точки на осма позиция в класирането до момента, като пропусна да се изравни по точки с Челси в челото на класирането, докато Лийдс е на 16-то място с 15 пункта.

В неделя Брайтън приема Уест Хям, докато Фулъм е домакин на Кристъл Палас в лондонското дерби на кръга.

Първенство на английската Висша лига, срещи от 15-ия кръг:

Астън Вила - Арсенал        - 2:1
Борнемут - Челси            - 0:0
Евертън - Нотингам Форест   - 3:0
Манчестър Сити - Съндърланд - 3:0
Нюкасъл - Бърнли            - 2:1
Тотнъм - Брентфорд          - 2:0
Лийдс - Ливърпул            - 3:3

утре:
Брайтън - Уест Хям
Фулъм - Кристъл Палас

в понеделник:
Уулвърхямптън - Манчестър Юнайтед

Начело в класирането е Арсенал с 33 пред Манчестър Сити с 31, Астън Вила с 30, 
Челси с 25, Евертън с 24, Кристъл Палас и Съндърланд с по 23 и други.

/ХБ/

