"Изиграхме добър мач", каза след поражението от Черно море наставникът на ЦСКА Христо Янев

Изказване на треньора на ЦСКА Христо Янев след срещата от 19-ия кръг на Първа лига между Черно море и столичния тим, завършила 2:0 за домакините.

Христо Янев (треньор на ЦСКА): „Мога да кажа, че изиграхме добър мач, това, че сме загубили с 2:0 не означава, че сме играли слабо. Просто отборът на Черно море се възползваха от ситуациите, които им се откриха. Създадохме много такива пред тяхната врата, за съжаление не можахме да стигнем до гол. Тежък терен беше и за двата отбора, но и двата отбора се постараха да играят футбол, колкото позволяват условията.

Няма чак какво толкова да го умуваме, това е част от играта. Един отбор е отбор именно когато побеждава и след като губи прави най-доброто, за да продължи напред. Илиан Илиев е най-опитният треньор в нашата лига. Очакваме от него абсолютно всичко. Но това, което видяхме на терена не ни изненада с нищо, защото смея да твърдя от това, което ми е на първо четене в главата - ние се противопоставихме добре на тяхната тройка. Създадохме много шансове за гол пред тяхната врата. Просто ситуациите, които те имаха, бяха добри за тях и не толкова за нас.

Смея да кажа, че до тук сезонът можем да го определим като позитивен, защото тази група от играчи излезе от много тежка ситуация, от много тежка дупка. Показаха, че имат характер, показаха, че са добър колектив и трябва да вземем хубавите неща от всичко, което се случи. И може би това, което днес ние понесохме като загуба, трябва да извлечем от него най-доброто, за да може този отбор да се развива. Виждам, че всички сте усмихнати, радвам се, че се е случило, за да може този отбор да стъпи отново здраво на земята и да започне да работи.“