Христо Бонински
Ланс надигра Нант и вече се откъсна на върха в класирането на Лига 1
Снимка: AP Photo/Jean-Francois Badias
Нант,  
06.12.2025 19:58 | ОБНОВЕНА 06.12.2025 22:16
 (БТА)

Отборът на Ланс победи Нант с 2:1 при гостуването си в среща от 15-ия кръг на френската Лига 1. Така тимът от Северна Франция вече има четири точки преднина на върха на класирането, но шампионът Пари Сен Жермен е с мач по-малко до момента.

Бившият национал на "петлите" Флориан Товен изведе Ланс напред в резултата в 34-ата минута след асистенция на Рубен Агилар. "Канарчетата" изравниха много бързо след като, като на първо време Юсеф Ел Араби пропусна дузпа, но бе точен при добавката за 1:1.

Ланс отново вдигна оборотите след почивката. Първо, попадение на Уесли Саид не бе зачетено заради засада, но в 81-вата минута същия Саид се разписа и донесе трите точки на лидерите. 

В друга среща от кръга Тулуза победи с минималното 1:0 у дома Страсбург след попадение на бразилеца Емерсон в 18-ата минута.

Срещи от 15-ия кръг на футболното първенство на Франция:

Нант - Ланс             1:2
Тулуза - Страсбург      1:0

по-късно днес:
Пари Сен Жермен - Рен

в неделя:
Ница - Анже
Оксер - Мец
Льо Авър - ФК Париж
Лориен - Олимпик Лион
 

от петък:
Брест - Монако            1:0
Лил - Олимпик Марсилия    1:0

Начело в класирането е Ланс с 34 точки, следван от Пари Сен Жермен с 30 
и Олимпик (Марсилия) и Лил с по 29. В челото са още Рен и Лион по 24, Монако 23, Страсбург 22 и др.

/ХБ/

