Ланс надигра Нант и вече се откъсна на върха в класирането на Лига 1

Отборът на Ланс победи Нант с 2:1 при гостуването си в среща от 15-ия кръг на френската Лига 1. Така тимът от Северна Франция вече има четири точки преднина на върха на класирането, но шампионът Пари Сен Жермен е с мач по-малко до момента.

Бившият национал на "петлите" Флориан Товен изведе Ланс напред в резултата в 34-ата минута след асистенция на Рубен Агилар. "Канарчетата" изравниха много бързо след като, като на първо време Юсеф Ел Араби пропусна дузпа, но бе точен при добавката за 1:1.

Ланс отново вдигна оборотите след почивката. Първо, попадение на Уесли Саид не бе зачетено заради засада, но в 81-вата минута същия Саид се разписа и донесе трите точки на лидерите.

В друга среща от кръга Тулуза победи с минималното 1:0 у дома Страсбург след попадение на бразилеца Емерсон в 18-ата минута.

Срещи от 15-ия кръг на футболното първенство на Франция:

Нант - Ланс 1:2

Тулуза - Страсбург 1:0



по-късно днес: Пари Сен Жермен - Рен в неделя: Ница - Анже Оксер - Мец Льо Авър - ФК Париж Лориен - Олимпик Лион от петък: Брест - Монако 1:0 Лил - Олимпик Марсилия 1:0 Начело в класирането е Ланс с 34 точки, следван от Пари Сен Жермен с 30

и Олимпик (Марсилия) и Лил с по 29. В челото са още Рен и Лион по 24, Монако 23, Страсбург 22 и др.