Модена спечели срещу Чивитанова на Александър Николов във волейболната Суперлига на Италия

Христо Бонински
На снимката: Алекс Николов (посрещач и диагонал).Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПБ)
Модена,  
06.12.2025 21:16
 (БТА)

Тимът на Валса Груп Модена победи Кучине Лубе Чивитанова с 3:1 (25:23, 26:24, 20:25, 25:11) в мач от италианската волейболна Суперлига.

Александър Николов отново бе най-резултатен за тима си и в мача с 20 точки - 18 от атака и два аса. Българският национал направи и 14 грешки, тъй като най-често го търсиха именно него за атаката на гостуващия тим. Най-много точки за Модена отбеляза Владзислав Давискиба - 15. За Модена в игра не се появи бившият играч на Хебър Якопо Масари.

Тимът на Чивитанова продължава да пада в класирането, като вече е на шесто място със 17 точки от 10 мача. 

/ХБ/

