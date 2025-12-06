"Доволни сме от себераздаването", каза след успеха над ЦСКА треньорът на Черно море Илиан Илиев

Изказване на треньора на Черно море Илиан Илиев след срещата от 19-ия кръг на Първа лига между варненския тим и ЦСКА, завършила 2:0 за домакините.

Илиан Илиев (треньор на Черно море) – „Наистина, добре е, че победихме. Виждахте, че атмосферните условия не бяха добри и беше ясно, че в този мач с сигурност футболните достойнства не са на първо място. Повече трябва битка и естествено, който вкара гол има огромно предимство. Успяхме да го направим и сме доволни.

Ако тръгваме да търсим надиграване и други неща със сигурност на този терен трудно може да не говорим. И двата отбора се сборихме на терена, ние имахме шанса да отбележим при една от ситуациите. Придобихме самочувствие. И знаете, когато времето върви срещу тебе, да говоря за ЦСКА, и условията и вятърът не помагат за футбол, всичко беше… в смисъл времето играеше за нас. Доволни сме с себераздаването.

Сега, дали сме надиграли или не, не е толкова важно. Със сигурност дадохме инициативата през второто полувреме на ЦСКА. Ние бяхме подготвени, че ще има доста центрирания. Затова радвам се, че вчера потренирахме малко да играем в защита с пет, предвид на това, че не искахме да оставяме нашите двама централни защитници на двама на двама с Леандро Годой и Йоанис Питас.

Радвам се, че даде резултат, ако беше резултат е обратен със сигурност щях да съм лошия, в случая успяхме да победим. Със сигурност не бяхме това постоянство, което го имахме последните два сезона, но и там имахме пропуквания, говоря за миналата година, особено в втория дял на първенството. Сега направихме 9 победи, шест равенства и 4 загуби, което като показатели е добре, със сигурност можем да сме по-добре. Така, че като цяло - борба и себераздаване сме доволни. Знаем, че по време на сезона видяхме, че имаме и слабости. Особено в креативната част, но кой от нашите отбори на нашето ниво го няма.

Подготовката на отбора – оставаме във Варна, контролите са ни ясни. По селекция и други неща още не сме започнали да мислим, тъй като има някои неща, които трябва да се уточнят с ръководството."