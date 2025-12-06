Напрежение имаше в центъра на Атина след възпоменателен митинг, като няколко души са били задържани

Напрежение имаше тази вечер в центъра на гръцката столица Атина след възпоменателния митинг в памет на 15-годишен ученик, убит от полицай, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

В информацията се посочва, че след днешното шествие група демонстранти се е опитала да премине през улица, затворена от силите на реда. Последвало е напрежение, при което полицейски отряд за борба с безредиците е използвал химически средства и шокови гранати. Има задържани, съобщава изданието.

По рано днес през улиците на Атина премина шествие през някои от централните булеварди на града, през площад „Синтагма“ и завърши в квартал „Екзархия“, където има поставен паметник на мястото на смъртта на момчето. През целия ден в центъра на града имаше засилено полицейско присъствие на специалните сили за борба с безредиците. Метростанциите „Синтагма“ и „Панепистимио“ бяха затворени, като влаковете преминаваха през тях, без да спират.

Местни медии припомниха, че днес се навършват 17 години от смъртта на 15-годишния Александрос Григоропулос, който бе убит от полицай. Всяка година на 6 декември се провеждат шествия, които в миналото нерядко са били съпътствани с безредици и сблъсъци с полицията.