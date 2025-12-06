Подробно търсене

Феран Торес реализира три гола за успеха на Барселона срещу Бетис в Примера дивисион

Асен Даскалов
Феран Торес реализира три гола за успеха на Барселона срещу Бетис в Примера дивисион
Феран Торес реализира три гола за успеха на Барселона срещу Бетис в Примера дивисион
AP Phot/Manu Reino
Мадрид,  
06.12.2025 21:44
 (БТА)

С три гола на Феран Торес отборът на Барселона победи зрелищно с 5:3 като гост Бетис в двубой от 15-ия кръг в Примера дивисион. Шампионите, които не можеха да разчитат на Дани Олмо, Роналд Араухо, Гави и Марк-Андре тер Щеген, изостанаха в резултата в самото начало, но направиха бърз обрат преди почивката.

Антони с удар отблизо откри резултата още в шестата минута, но Барса изравни само пет минути по-късно чрез Феран Торес, който вкара и втория си гол в срещата в 13-ата минута.

Руни Барджи и Феран Торес бяха точни във вратата на "зелено-белите" преди почивката, покачвайки аванса в полза на каталунците на три попадения до 40-ата минута. Асистенциите за двете попадения бяха на Педри.

В 59-ата минута Ламин Ямал се разписа от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Марк Бартра след удар на Маркъс Рашфорд.

Пет минути преди края на редовното време Диего йоренте върна един гол във вратата на Барса, а в 90-ата минута Кучо Ернандес оформи крайното 5:3 след изпълнение на дузпа.

Барселона има пет поредни победи в първенството и е с 40 точки на първа позиция. Бетис остава на пето място с 24 пункта.

По-късно тази вечер Атлетик Билбао приема Атлетико Мадрид.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 15-ия кръг в Ла Лига:  

Виляреал - Хетафе      - 2:0
Алавес - Реал Сосиедад - 1:0
Бетис - Барселона      - 3:5

по-късно днес:
Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид

неделя:
Елче - Жирона
Валенсия - Севиля
Еспаньол - Райо Валекано
Реал Мадрид - Селта 

понеделник:
Осасуна - Леванте

от петък:
Овиедо - Майорка - 0:0

Начело във временното класиране е Барселона с 40 точки, пред Реал Мадрид с 36, 
Виляреал с 35 и Атлетико Мадрид с 31 точки. Следват Бетис и Еспаньол с по 24 и други.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:44 на 06.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация