Гьозтепе на Станимир Стоилов допусна поражение на своя стадион от Трабзонспор

Гьозтепе на Станимир Стоилов загуби с 1:2 домакинството си на Трабзоспор в мач от 15-ия кръг на Суперлигата на Турция. И двата състава завършиха и с по десет играчи на терена след червените картони на резервата Ралданей Норберто от домакините и Вагнер Пина от гостите.

Албанският национал Ернест Мучи отбеляза и попаденията за Трабзонспор, а за домакините се разписа Антъни Денис.

Гьозтепе продължава да е на четвъртото място в класирането на местната СуперЛига с 26 пункта. Трабзонспор пък е втори с 34 точки, на две от лидера Галатасарай.