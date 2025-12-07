Гьозтепе на Станимир Стоилов допусна поражение на своя стадион от Трабзонспор

Подробно търсене

Боян Денчев
снимка: БТА
Измир,  
07.12.2025 22:37
 (БТА)

Гьозтепе на Станимир Стоилов загуби с 1:2 домакинството си на Трабзоспор в мач от 15-ия кръг на Суперлигата на Турция. И двата състава завършиха и с по десет играчи на терена след червените картони на резервата Ралданей Норберто от домакините и Вагнер Пина от гостите.

Албанският национал Ернест Мучи отбеляза и попаденията за Трабзонспор, а за домакините се разписа Антъни Денис.

Гьозтепе продължава да е на четвъртото място в класирането на местната СуперЛига с 26 пункта. Трабзонспор пък е втори с 34 точки, на две от лидера Галатасарай.

/БД/

