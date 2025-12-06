Подробно търсене

Протестиращите гръцки фермери свалиха блокадата на граничен пункт Промахон, движението е възстановено

Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров
Снимка: Giannis Papanikos, AP
Атина,  
06.12.2025 21:10
 (БТА)

Протестиращите гръцки фермери са свалили блокадата на граничен пункт Промахон (срещу Кулата) на българо-гръцката граница и товарните камиони вече могат да преминават и в двете посоки, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. 

В информацията се посочва, че земеделците са освободили и двете платна на пътя, като движението е напълно възстановено и в двете посоки.

Земеделски производители и животновъди от района на Северна Гърция бяха затворили граничния преход за товарни камиони, пропускайки единствено автомобили, автобуси и камиони, натоварени с бързо развалящи се стоки. 

По-рано днес на граничен преход „Кулата“ се бе образувала километрична опашка от изчакващи тежкотоварни автомобили. 

Продължават блокадите на протестиращите гръцки фермери по други пътни артерии на страната. Ситуацията е динамична и непрекъснато има нови промени. 

Вчера полицията в Солун използва сълзотворен газ срещу протестиращи земеделци, опитали се да блокират един от ключовите пътни възли в близост до летището в града. 

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

