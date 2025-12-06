Подробно търсене

Интер се наложи над Комо, Сасуоло победи Фиорентина в Серия А

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Luca Bruno
Милано,  
06.12.2025 21:01
 (БТА)

Интер Милано постигна убедителна победа над Комо с 4:0. По този начин поне временно "нерадзурите" излязоха на първо място в класирането, преди мачовете на Милан и Наполи утре и в понеделник.
Лаутаро Мартинес даде преднина на тима на Кристиан Киву, а след почивката се разписаха Маркюс Тюрам, Хакан Чалханоглу и Карлос Аугусто за убедителния успех. 

В по-ранен мач от деня тимът на Сасуоло надигра гостуващия Фиорентина с 3:1. Домакините направиха пълен обрат, след като Роландо Мандрагора изведи "виолетовите" напред в резултата от дузпа. Кристиан Волпато изравни изравни за Сасуоло в 14-ата минута, а в добавеното време на първата част Тарик Мухаремович направи 2:1 за домакините. След почивката треньорът на Сасуоло Фабио Гросо бе изгонен с червен картон от скамейката, но това не попречи на Исмаел Коне да направи 3:1. Сасуоло е на осмо място с 20 точки, а Фиорентина е на последната позиция в Серия А. 

Първенство на Италия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Серия "А": 

Сасуоло - Фиорентина    - 3:1
Интер - Комо            - 4:0

по-късно днес:
Верона - Аталанта

утре:
Кремонезе - Лече
Каляри - Рома
Лацио - Болоня
Наполи - Ювентус

в понеделник:
Пиза - Парма
Удинезе - Дженоа
Торино - Милан

   
Във временното класиране води Интер с 30 точки пред Милан с 28 точки, следван от Наполи също 28, Рома е с 27, Болоная с 24, Ювентус с 23 и други. 

/ХБ/

Към 23:41 на 06.12.2025 Новините от днес

