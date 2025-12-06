Интер се наложи над Комо, Сасуоло победи Фиорентина в Серия А

Интер Милано постигна убедителна победа над Комо с 4:0. По този начин поне временно "нерадзурите" излязоха на първо място в класирането, преди мачовете на Милан и Наполи утре и в понеделник.

Лаутаро Мартинес даде преднина на тима на Кристиан Киву, а след почивката се разписаха Маркюс Тюрам, Хакан Чалханоглу и Карлос Аугусто за убедителния успех.

В по-ранен мач от деня тимът на Сасуоло надигра гостуващия Фиорентина с 3:1. Домакините направиха пълен обрат, след като Роландо Мандрагора изведи "виолетовите" напред в резултата от дузпа. Кристиан Волпато изравни изравни за Сасуоло в 14-ата минута, а в добавеното време на първата част Тарик Мухаремович направи 2:1 за домакините. След почивката треньорът на Сасуоло Фабио Гросо бе изгонен с червен картон от скамейката, но това не попречи на Исмаел Коне да направи 3:1. Сасуоло е на осмо място с 20 точки, а Фиорентина е на последната позиция в Серия А.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Серия "А":

Сасуоло - Фиорентина - 3:1 Интер - Комо - 4:0 по-късно днес: Верона - Аталанта утре: Кремонезе - Лече Каляри - Рома Лацио - Болоня Наполи - Ювентус в понеделник: Пиза - Парма Удинезе - Дженоа Торино - Милан Във временното класиране води Интер с 30 точки пред Милан с 28 точки, следван от Наполи също 28, Рома е с 27, Болоная с 24, Ювентус с 23 и други.