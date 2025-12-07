Верона надигра Аталанта в италианската Серия А

Отборът на Верона постигна победа над Аталанта с 3:1 в мач от 14-ия кръг на италианската Серия А.

Домакините направиха решителна стъпка към успеха в рамките на осем минути в средата на първото полувреме, когато точни за 2:0 бяха Рафик Белгали и Джоване.

В 71-вата минута Верона реши всичко в мача с попадение на Антоан Бернед, който получи асистенция от Джоване.

Аталанта успя само да вкара почетен гол до края на мача чрез Джанлука Скамака от дузпа.

Тимът от Бергамо е едва на 12-о място в класирането с 16 точки, а Верона е на предпоследната 19-а позиция, като остави на 3 точки зад себе си тима на Фиорентина.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Серия "А":

Сасуоло - Фиорентина - 3:1 Интер - Комо - 4:0 Верона - Аталанта - 3:1 днес: Кремонезе - Лече Каляри - Рома Лацио - Болоня Наполи - Ювентус утре: Пиза - Парма Удинезе - Дженоа Торино - Милан Във временното класиране води Интер с 30 точки пред Милан с 28 точки, следван от Наполи също 28, Рома е с 27, Болоня с 24, Ювентус с 23 и други.