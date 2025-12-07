Подробно търсене

Христо Бонински
Верона надигра Аталанта в италианската Серия А
Снимка: Paola Garbuio/LaPresse via AP
Верона,  
07.12.2025 07:51
 (БТА)

Отборът на Верона постигна победа над Аталанта с 3:1 в мач от 14-ия кръг на италианската Серия А.

Домакините направиха решителна стъпка към успеха в рамките на осем минути в средата на първото полувреме, когато точни за 2:0 бяха Рафик Белгали и Джоване.

В 71-вата минута Верона реши всичко в мача с попадение на Антоан Бернед, който получи асистенция от Джоване.

Аталанта успя само да вкара почетен гол до края на мача чрез Джанлука Скамака от дузпа.

Тимът от Бергамо е едва на 12-о място в класирането с 16 точки, а Верона е на предпоследната 19-а позиция, като остави на 3 точки зад себе си тима на Фиорентина. 

Първенство на Италия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Серия "А": 

Сасуоло - Фиорентина    - 3:1
Интер - Комо            - 4:0
Верона - Аталанта       - 3:1

днес:
Кремонезе - Лече
Каляри - Рома
Лацио - Болоня
Наполи - Ювентус

утре:
Пиза - Парма
Удинезе - Дженоа
Торино - Милан

   
Във временното класиране води Интер с 30 точки пред Милан с 28 точки, следван от Наполи също 28, Рома е с 27, Болоня с 24, Ювентус с 23 и други. 

