Винсент Крихмайер спечели супергигантския слалом в Бийвър Крийк

Боян Денчев
снимка: АР, Robert F.Bukaty
Бийвър Крийк,  
06.12.2025 10:34
 БТА

Винсент Крихмайер спечели в супергигантския слалом в Бийвър Крийк, САЩ. Австриецът постигна време от 1:06,77 секунди и изпревари норвежеца Фредрик Мьолер с 56 стотни. Трети остана Рафаел Хаазер също от Австрия с изоставане от 1:03 секунди зад победителя.

Четвърти остана Доминик Парис, а след него се нареди Марко Одермат, четирикратният шампион в Световната купа, който спечели спускането в Бийвър Крийк в четвъртък.

Състезанието беше забавено с час поради мъгла и прекъснато от обилен снеговалеж.

Въпреки петото си място, Одермат остава начело в генералното класиране с 345 точки. Крихмайер вече е втори с 227, трети е Хаазер със 178.

Стартовете в Бийвър Крийк при мъжете приключват с гигантски слалом в неделя.

/БД/

