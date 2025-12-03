БТА успешно подмени асансьора в западната част на сградата си и подобри достъпа до агенцията

В Международния ден на хората с увреждания Българската телеграфна агенция (БТА) ще представи успешното изпълнение на проект за подмяна на съществуващата към сградата асансьорна уредба. С това агенцията продължава да подобрява достъпа си за своите служители и посетители. Асансьорът е с модерни системи и нов дизайн, намира се в западната част на сградата и вече е достъпен за хора с трудности в придвижването. С него се стига до всички етажи, включително до нюзрума на агенцията. Асансьорът е хидравличен, безшумен и е с капацитет до шест души.

Дейностите по подмяната на съоръжението бяха извършени по мярка на проекта „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Това е поредният проект на БТА, с който националната агенция подобрява достъпността си. По този начин сградата на БТА става и по‑приветлива и функционална за хора с различни потребности, което е и знак за обществена отговорност и приобщаване.

По друга мярка на „Красива България“ тази година БТА беше одобрена и за ремонт за подобряване на функционалността, естетиката и устойчивостта на сградата на агенцията.

На 16 февруари тази година БТА отбелязва 127 години от своя първи бюлетин с новини, като представи и преобразения облик на агенцията. На събитието генералният директор на БТА Кирил Вълчев заяви, че Агенцията е предложила проекти по „Красива България“ за подмяна на стар малък асансьор в сградата и за обновяването на общи пространства – коридорите, стълбите, вратите и тоалетните, а със собствени сили ще направи и поддържа озеленяване с единна обща визия.

БТА модернизира сградата си, обнови и освети фасадата на агенцията, като осигури достъпна среда за хората с увреждания до Националния пресклуб и зала „МаксиМ“. Обновяването е със средства по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика и със средства на БТА.

С цел осигуряване на достъпа за хора с увреждания вътре в сградата са инсталирани две електрически стълбищни платформи. Едната от платформите е разположена до Националния пресклуб, където всеки ден се организират различни пресконференции, а другата е до мултимедийния център „МаксиМ“.

Изградена е нова рампа с метален парапет на мястото на старата компрометирана метална рампа откъм централния (югоизточен) вход. Основен ремонт е направен и на северозападния вход, който беше в лошо състояние, с изгнила и напукана обшивка. Обновена е и транспортната рампа, като е осигурен достъп до нова читалня, в която хората, които се интересуват, ще имат достъп до архива на БТА. Сложена е нова бариера при вход-изхода от северозападната страна на сградата.

Фасадата на сградата е изцяло почистена, цветните елементи са пребоядисани, направени са допълнителни подобрения, а новите съоръжения са изградени с оглед на устойчивостта и енергийната ефективност. Свалени са телата на всички климатици от фасадата на сградата.

На мястото на старите букви е поставено обемно светещо лого, а старият фасаден часовник е реставриран.

Инсталирано е външно фасадно осветление с различни светлинни сценарии, които не само подобряват визуалния облик на сградата, но и правят района около нея по-привлекателен.

Реализираните дейности са по две мерки от проекта „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Така сградата на БТА постигна целта за изграждане на по-приобщаваща среда. Общият бюджет по мярката „Подобряване на обществената среда в населените места“ е 441 592 лв. По втората мярка - „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“, общият бюджет е 116 369 лв.

По друга мярка на проект „Красива България“ - „Облагородяване на паркинг, маневрена площ и пешеходни пространства на Българска телеграфна агенция“ през 2023 г., е постигнато облагородяване на пространството в североизточния двор чрез изграждане на нов паркинг. Общата стойност на този проект на БТА е 255 381 лв., от които 114 921 лв. са осигурени от проект „Красива България“, а 140 460 лв. са финансиране от бюджета на БТА.