Издателство „Кота 0" представя днес поетичната колекция „Виж ме: силна и свободна“

Днес, 8 декември, от 18:30 ч. в книжарница „Махала", съвместно с фондация Emprove, издателство „Кота 0" ще представи книгата „Виж ме: силна и свободна“, съобщават от издателство.
Те уточняват, че средствата от книгата „Виж ме: силна и свободна“ се превръщат в реална, измерима подкрепа за жените, които имат нужда от нея.
В премиерата ще участва акрисата Ива Янкулова YVA, която превръща част от стиховете във „Виж ме: силна и свободна" в музикална поезия, отбелязват от издателство „Кота 0".
Книгата е изпълнена с илюстрации на художничката Лада Янкова, чиито визуални интерпретации придават допълнителна дълбочина на стиховете и обогатяват цялостното преживяване от творбата, казват от издателството.
Книгата е с благотворителна стойност, като подпомага усилията на Emprove за обществени кампании за ранна превенция и подкрепа към момичета и жени, преживели насилие.
Издателство „Кота 0" ще участва в Международния панаир на книгата, който ще се проведе от 9 до 14 декември в Националния дворец на културата (НДК).
