Мария Корина Мачадо пристигна в Осло - часове след като дъщеря ѝ получи от нейно име Нобеловата награда за мир

Николай Станоев
Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо маха на хора, събрали се, за да я видят, пред хотела, където тя бе настанена, след като пристигна в Осло, 11 декември 2025 г. Снимка: Lise Aserud/NTB Scanpix via AP
Осло,  
11.12.2025 03:26
 (БТА)

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, която живее в нелегалност в родината си, пристигна в Осло тази нощ - часове след като дъщеря ѝ получи от нейно име Нобеловата награда за мир за тази година, предаде Ройтерс, като се позова на представител на Норвежкия Нобелов комитет.

Петдесет и осем годишната Мачадо, която е инженер по професия, е отпътувала тайно от Венецуела. Тя обаче не успя да пристигне навреме за вчерашната церемония в норвежката столица.

"За да имаме демокрация трябва да бъдем готови да се борим за свободата", се обърна лидерката на венецуелската опозиция към присъстващите на събитието в реч, която бе прочетена от нейната дъщеря Ана Корина Соса Мачадо. Тя подчерта дълбокото значение на удостояването ѝ с Нобеловата награда за мир за тази година, което "напомня на света, че демокрацията е от основно значение за мира".

Мачадо е напуснала Венецуела преди два дни с лодка, която е доплавала до карибския остров Кюрасао. Оттам тя е отпътувала с частен самолет за Норвегия, каза пред Ройтерс човек, който е бил информиран от нейния екип.

Лидерката на венецуелската опозиция получи това признание на фона на високото напрежение между социалистическото правителство в страната ѝ и САЩ на президента Доналд Тръмп. 

Когато Мачадо бе обявена през октомври за носителя на Нобеловата награда за мир за тази година, тя посвети отчасти отличието на Тръмп, който заяви, че самият той заслужава тази чест, отбелязва Ройтерс.

 

 

/НС/

Към 05:00 на 11.12.2025 Новините от днес

