Мария Корина Мачадо ще пристигне в Осло, въпреки че няма да присъства на церемонията по връчване на Нобеловата награда за мир

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо все пак се очаква да пристигне в норвежката столица Осло, но тя няма да успее да присъства на церемонията по връчване на Нобеловата награда за мир, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Норвежкия Нобелов институт.

Мачадо е тазгодишната лауреатка на престижната награда.

В съобщението на Норвежкия Нобелов институт се казва, че Мачадо е успяла да потегли към Осло в една изключително опасна ситуация и че сега се намира в безопасност.

"Мария идва в Осло, но ние не знаем кога ще пристигне точно“, заяви говорителят на Института Ерик Асхайм.

Малко след това обаче директорът на Норвежкия Нобелов институт Кристиан Берг Харпвикен уточни пред Франс прес, че Мачадо се очаква да пристигне в Осло някъде в интервала от тази вечер до утре сутринта. Първоначално се очакваше тя да пристигне още днес сутринта.

Вместо нея наградата на церемонията ще получи дъщеря й Ана Корина Соса Мачадо