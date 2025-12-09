Подробно търсене

Отмениха пресконференцията на Мачадо преди церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир

Пламен Йотински
Отмениха пресконференцията на Мачадо преди церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир
Отмениха пресконференцията на Мачадо преди церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир
Мария Корина Мачадо поздравява свои симпатизанти на протест срещу презцидента на Венецуела Николас Мадуро в Каракас, 9 януари 2025 г. Снимка: AP/Matias Delacroix
Осло,  
09.12.2025 19:47
 (БТА)

Норвежкият Нобелов институт отмени планираната за днес пресконференция с тазгодишната лауреатка на Нобеловата награда за мир, венецуелката Мария Корина Мачадо, преди церемонията по връчването на наградата в сряда в Осло, съобщи Ройтерс.

58-годишната Мачадо е обект на отдавнашна забрана за пътуване, наложена ѝ от правителството на президента Николас Мадуро, и се укрива от повече от година. Институтът заяви, че не знае къде се намира Мачадо в момента.

„Знам, че тя иска да дойде и че е на път, но това е всичко, което знам“, каза Кристиан Берг Харпвикен, директор на института и постоянен секретар на комисията за награждаване. Все още не е ясно дали тя ще пристигне в Осло навреме за церемонията по връчването на наградата, добави той.

„Ще се погрижим церемонията да бъде достоен празник, който да отдаде заслуженото на тазгодишния лауреат, като насочи вниманието към ситуацията във Венецуела и значението на демокрацията за мира“, заяви той пред обществената телевизия NRK.

Церемонията по връчването на наградата ще се състои в сряда в 13:00 ч. местно време в кметството на Осло в присъствието на крал Харалд, кралица Соня и най-малко четирима латиноамерикански държавни глави, сред които Хавиер Милей от Аржентина и Даниел Нобоа от Еквадор.

/ЛМ/

Свързани новини

09.12.2025 05:43

Семейството на Мария Корина Мачадо и държавни глави, сред които Хавиер Милей, ще се съберат в Осло, за връчването на Нобеловата награда за мир

Семейството на Мария Корина Мачадо и държавни глави, сред които аржентинският президент Хавиер Милей, ще се съберат в Осло, за да отпразнуват връчването на Нобеловата награда за мир на венецуелската опозиционерка, която живее в нелегалност в страната си и чието присъствие също се очаква, въпреки риска да бъде обявена за беглец, предаде Франс прес.
07.12.2025 14:26

Бивш венецуелски губернатор, противник на Мадуро, е починал в затвора, съобщават правозащитници

Бивш венецуелски губернатор, който е противник на президента на Венецуела Николас Мадуро  и който беше зад решетките заради тероризъм и подстрекаване към омраза, е починал в затвора, предаде Франс прес, като се позова на правозащитна
06.12.2025 15:33

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо ще пристигне в Осло, за да получи Нобеловата награда за мир, съобщи Нобеловият институт

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която се укрива в страната си предвид преследването от страна на режима, потвърди, че ще пътува за Осло, за да получи Нобеловата си награда за мир в сряда, съобщи днес директорът на Нобеловия институт, цитиран от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:15 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация