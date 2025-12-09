Семейството на Мария Корина Мачадо и държавни глави, сред които Хавиер Милей, ще се съберат в Осло, за връчването на Нобеловата награда за мир

Семейството на Мария Корина Мачадо и държавни глави, сред които аржентинският президент Хавиер Милей, ще се съберат в Осло, за да отпразнуват връчването на Нобеловата награда за мир на венецуелската опозиционерка, която живее в нелегалност в страната си и чието присъствие също се очаква, въпреки риска да бъде обявена за беглец, предаде Франс прес.

Превърнала се в най-острият критик на венецуелския президент Николас Мадуро, Мачадо трябва да получи престижната награда утре, а преди това днес да даде пресконференция в 13:00 ч. (14:00 ч. българско време), но това вероятно посещение в норвежката столица е обгърнато от мистерия и от засилена охрана, посочва АФП.

Няколко часа преди началото на официалната ѝ програма все още не е ясно дали 58-годишната опозиционерка, която от август 2024 г. живее в нелегалност във Венецуела, е пристигнала в скандинавската страна.

Аржентинският президент Хавиер Милей замина снощи за Норвегия, за да присъства на церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир на лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, съобщиха официални източници.

Президентът замина късно снощи и ще се върне в Буенос Айрес в четвъртък, 11 ноември, според официалния график, публикуван от президентството.

Милей ще пристигне в Осло днес и след като присъства на церемонията по връчването на наградата утре, ще бъде приет от норвежкия крал Харалд Пети. След това той ще се срещне и с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре, сочи официалният му график.