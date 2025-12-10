Премиерно във Велико Търново беше представен филм, посветен на историка и преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. Пламен Павлов

Премиерна прожекция на филм от поредица за знакови преподаватели на Великотърновския университет (ВТУ) „Св. св. Кирил и Методий“ разказа на зрителите за историка проф. д-р Пламен Павлов. Тя се състоя в „Синеленд Искра“ във Велико Търново. На прожекцията присъстваха представители на институции, както и преподаватели, а главният герой на продукцията гледа филма заедно с тях.

Сценарист и режисьор на поредицата и на пълнометражния филм „Пламенно“, посветен на преподавателя, историк, публицист, телевизионен водещ, общественик и почетен гражданин на Велико Търново проф. Павлов, е друг възпитаник на ВТУ - проф. д-р Станимир Трифонов. Той също бе на премиерата и преди началото й разказа, че това е петият филм от поредицата за знаковите преподаватели на ВТУ, а се подготвя и шести. Проф. Трифонов представи оператора на поредицата Александър Крумов и Ели Крумова, която се грижи за постпродукцията.

Проф. Пламен Павлов каза, че е много развълнуван. Снимките вървяха на бързи обороти, но при творец като проф. Станимир Трифонов, който има много богат опит в игралното и документалното кино, а от оператор като Александър Крумов съм сигурен, че ще има какво да науча дори и аз за себе си, допълни историкът.

Директорът на Дирекция „Култура“ в Община Велико Търново Нелина Църова припомни, че всички филми от поредицата са заснети с финансовата помощ на фонд „Култура“ на Община Велико Търново. Тя определи това като изключителен принос за опазването на търновската памет.

Във филма проф. Павлов разказва за живота си. За своя колега говорят проф. д-р Димитър Димитров, проф. д.ф.н. Анчо Калоянов, доц. д-р Иван Лазаров, проф. д-р Тодор Моллов, проф. д-р Радослав Радев, проф. д-р Николай Кънев, доц. д-р Николай Хрисимов. Участват и най-близките хора до него - съпругата Румяна и децата им Мария и Христо.

БТА припомня, че на 15 юли ,в първия снимачен ден на филма, сценаристът и режисьор проф. Трифонов разказа за снимките и за целия проект.