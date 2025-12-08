ООН призова талибаните да позволят на афганистанските жени да работят в офисите на организацията

ООН призова правителството на талибаните да отмени наложената преди три месеца забрана афганистанските жени да работят в службите на световната организация в страната, като посочи, че тази мярка застрашава „жизненоважни услуги“ за населението, предаде Франс прес.

„Искаме забраната за афганистанските служителки на ООН и на подизпълнителите (на организацията) да влизат в помещения на ООН да бъдат вдигнати, така че те да имат безопасен достъп до офисите, да могат да работят на терен, така че помощите да достигат до жените и момичетата, които най-много се нуждаят“, каза в изявление Сюзън Фъргюсън, представител на „ООН Жени“ в Афганистан.

Правителството на талибаните, което прилага строга версия на шериата (ислямското право), наложи тази забрана преди три месеца. Ограничителните мерки засягат няколкостотин афганистански служителки, заяви ООН.

След връщането на талибаните на власт през 2021 г. на афганистанските жени бе забранено да упражняват редица професии, да посещават паркове и салони за красота, както и да ходят на училище след 12-годишна възраст.

ООН заяви, че служителките ѝ са продължили дистанционно „жизненоважната си работа за афганистанския народ“ през последните три месеца, особено за да оказват помощ на пострадалите в смъртоносните земетресения в Афганистан през последните месеци, както и на афганистанските мигранти, които масово бяха върнати от Иран и Пакистан. Но „колкото по-дълго продължават тези ограничения, толкова по-голям е рискът за предоставяните жизненоважни услуги“, отбеляза Фъргюсън и посочи, че забраната „нарушава принципите на човешките права и на равенството, заложени в Устава на ООН“.

„Само чрез тези жени ООН може да достигне до жените и момичетата в Афганистан“, заяви представителката на „ООН Жени“.

В средата на септември Службата за бежанците на ООН (ВКБООН) беше принудена да спре помощите за афганистанските мигранти в центровете си за разпределение на парични помощи.

ВКБООН обясни решението си с това, че „без жени сред персонала е невъзможно да се интервюират или събира информация от 52% от върнатите мигранти, които са жени“.