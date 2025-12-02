Подробно търсене

Талибаните в Афганистан екзекутираха публично мъж, обвинен в убийството на 13 членове на семейство

Николай Велев
Талибаните в Афганистан екзекутираха публично мъж, обвинен в убийството на 13 членове на семейство
Талибаните в Афганистан екзекутираха публично мъж, обвинен в убийството на 13 членове на семейство
Линейка, с която бе откарано тялото на езкекутирания днес мъж в афганистанския град Хост, 2 декември 2025 г. Снимка: АП/Сайфула Захир
Хост ,  
02.12.2025 17:29
 (БТА)

Талибаните в Афганистан днес екзекутираха мъж, който бе осъден на смърт за убийството на 13 членове на едно семейство, сред които и 9 деца, предаде Асошиейтед прес. 

Екзекуцията бе извършена на стадион в източния град Хост в присъствието на десетки хиляди хора.

Върховният съд на Афганистан каза, че това е 11-ото изпълнено смъртно наказание, откакто талибаните се върнаха на  власт в Кабул след хаотичното изтегляне на силите на САЩ и НАТО през август 2021 г.  

Специалният докладчик на ООН за Афганистан Ричард Бенет по-рано днес написа в социалната мрежа "Екс", че публичната екзекуция е изглеждала неизбежна, но призова изпълнението ѝ да бъде отменено. "Публичните екзекуции са нехуманни, жестоки и необичайни наказания и противоречат на международното право", подчерта Бенет.

Афганистанските талибани наложиха строга интерпретация на ислямския закон, известен като шериат, включително публично изпълнение на смъртни наказания, забрана за афганистанските момичета и жени да посещават средни и висши училища и почти напълно ограничиха възможностите им за трудова заетост.

Върховният съд разпространи изявление, в което се казва, че изпълненото днес смъртно наказание е било потвърдено на три съдебни инстанции, както и от върховния лидер на Афганистан Хайбатула Ахундзада. Осъденият бе застрелян от роднина на жертвите му, каза говорител на полицията в Хост.

Според обвинението мъжът е влязъл в семейна къща в провинция Хост и е застрелял 13 членове на едно и също семейство, включително 9 деца и тяхната майка. На роднини на жертвите е било предложена възможността да простят на насилника и да се помирят с него, като по този начин животът му е щял да бъде пощаден. Опечалените близки обаче са настояли убиецът да бъде осъден на смърт.

По време на предишното си управление в края на 90-те години на миналия век талибаните редовно извършваха публични екзекуции, бичувания и убивания с камъни. 

/ГГ/

Свързани новини

17.01.2023 22:55

Официален представител на талибаните съобщи, че 9 мъже са били бичувани публично в Афганистан като наказание за различни престъпления

Девет мъже са били бичувани публично в Афганистан като наказание за различни престъпления, каза официален представител на талибаните, цитиран от Асошиейтед прес.
08.12.2022 18:37

В Афганистан 27 души бяха публично бичувани с камшик, ден след първата публична екзекуция, наредена след връщането на власт на талибаните

Двадесет и седем души бяха публично бичувани с камшик днес пред тълпа в Афганистан, ден след първата публична екзекуция, наредена след връщането на власт на талибаните, които нарекоха международните критики "намеса във вътрешните работи", предаде Франс прес.
07.12.2022 15:44

Талибаните извършиха първата публична екзекуция, откакто завзеха властта в Афганистан

Управлението на талибаните екзекутира днес афганистанец, осъден за убийството на друг човек, което е първата публична екзекуция след като бившите бунтовници превзеха Афганистан миналата година, съобщи говорител на правителството, цитиран от Асошиейтед прес. Съобщението извежда на преден план намеренията на новите управници на Афганистан да продължат твърдолинейната политика, прилагана откакто те поеха управлението на страната през август 2021 г., и да се придържат към своето тълкуване на Ислямския закон или шериата.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:56 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация