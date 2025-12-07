Нямам намерние да подавам оставката си, каза вътрешният министър Даниел Митов

Нямам намерение да подавам оставката си, защото, когато се поставя въпросът за оставка, трябва да се попита "защо" и дали има реални основания за това, заяви вътрешният министър Даниел Митов в предаването "Защо, господин министър" по bTV. Според него е нормално опозицията да иска оставки.

По отношение на протеста на 1 декември в София Митов заяви, че МВР е свършило основната си работа – да запази живота и здравето на мирните протестиращи. Ако полицията беше проявила агресия, сега щяха да искат оставки, защото полицията е окървавила протеста, смята министърът. Митов подчерта, че важно е било да няма обвинения в полицейско насилие.

Той обясни, че полицията действа по специални указания и протоколи. Според него провокациите са започнали с началото на нерегламентирано шествие в центъра на София, инициирано от провокаторите на протеста. Митов заяви още, че ще бъде направен анализ къде са допуснати грешки от МВР. Да се прехвърля отговорността на МВР е безотговорно, отговорността е на организаторите, обясни министърът и подчерта, че добрата координация е важна.

На въпрос имало ли е невинни жертви сред задържаните на протеста ресорният министър посочи, че има причина за всеки един от арестите. Министърът коментира и случая с 21-годишния Николай Алексиев, чиято майка твърди, че е спрямо сина ѝ е упражнено полицейско насилие по време на демонстрациите. Митов посочи, че всяка майка иска да защити детето си. Младежът е оставен за постоянно в ареста и е стар познат на полицията. Задържан е за притежание на наркотици и други деяния, коментира Даниел Митов.

На въпрос дали лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски се меси в неговата работа Митов заяви, че „Пеевски нито съм го чувал, нито той има някакво желание да оказва влияние върху моята работа".

Министърът добави, че очевидно има доверието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, след като досега не му е поискал оставката. Не ме интересува да си спасявам кожата, а МВР да работи професионално и да не бъде ползвано за политически цели, заяви той.

На въпрос за бъдещето на кабинета "Желязков" Митов заяви, че единственото, което го интересува политически и държавнически, е влизането на България в еврозоната.

Митов защити увеличаването на възнаграждения в МВР. Това е и антикорупционна мярка, а по-високите заплати означават по-високи изисквания, каза вътрешният министър. По думите му резултатите вече се виждат.

Оптимизация на служителите на МВР може да се направи в началото на следващата година, но тя трябва да се прави разумно, смята Митов.

