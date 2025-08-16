Подробно търсене

Тръмп потвърди, че ще приеме Зеленски в Белия дом на 18 август

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Вашингтон,  
16.08.2025 12:37
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи след срещата си на върха с руския си колега Владимир Путин, че ще приеме в Овалния кабинет на Белия дом в понеделник следобед украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

„Ако всичко се получи, ще насрочим среща с президента Путин“, заяви Тръмп.

По-рано днес Зеленски също каза, че ще отиде във Вашингтон за среща с Тръмп на 18 август.

„Най-добрият начин да се сложи край на ужасната война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което да сложи край на войната, а не просто към споразумение за прекратяване на огъня“, заяви сега Тръмп.

По-рано днес той проведе телефонен разговор със Зеленски и с лидери на европейски страни, за да ги информира какво са говорили с Путин в Аляска.

След това европейските лидери проведоха телефонен разговор помежду си с участието на Зеленски и ще публикуван общо изявление.

