Европейски лидери са подготвили обща декларация за разговорите в Аляска, каза полският министър-председател Туск

Иво Тасев
Доналд Туск и Доналд Тръмп. Снимка: АП/Olivier Mathys
Варшава,  
16.08.2025 12:15
 (БТА)
Европейски лидери са подготвили обща декларация, след като са направили оценка на информацията, дадена им от американския президент Доналд Тръмп за вчерашната среща в Аляска с руския лидер Владимир Путин и след като са чули и мнението на украинския президент Володимир Зеленски, заяви днес министър-председателят на Полша Доналд Туск.

"Разговорът между европейски лидери, които направиха оценка на информацията, предоставена от президента Тръмп, и на резултатите от срещата в Аляска, приключи", написа Туск в социалната платформа "Екс".

"Заедно с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц, Киър Стармър, Джорджа Мелони изслушахме мнението на Зеленски и подготвихме обща декларация", добави той.

Туск не уточни кога ще бъде разпространена декларацията.

/ГГ/

