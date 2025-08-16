Тръмп информира и европейски лидери за срещата си с Путин в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на европейски лидери, за да ги информира за срещата си в Аляска с президента на Русия Владимир Путин, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорител на ЕК.

По-рано днес Тръмп се обади и на Зеленски, за да го информира за изхода от срещата с Путин.

Сега в разговора на Тръмп с европейски лидери са участвали освен Фон дер Лайен, и френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, като разговорът е продължил около час, посочва Франс прес. В разговора е участвал и президентът на Полша Карол Навроцки, който наскоро встъпи в длъжност, заяви полското президенство, допълва Ройтерс. Според Елисейския дворец в разговора е участвал и премиерът на Италия Джорджа Мелони и президентът на Финландия Александър Стуб.

Източник от украинското президентство също каза, че Тръмп е провел дълги телефонни разговори със Зеленски и с европейски лидери