Трябва да се постигне траен мир, а не пауза между нахлуванията, заяви Зеленски след разговорите си с Тръмп и лидери на ЕС

Светослав Танчев
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP
Киев,  
16.08.2025 14:17
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски координира допълнително позициите на Украйна с европейски партньори след разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския лидер в "Телеграм".

"Днес, след разговор с президента Тръмп, допълнително координирахме позициите с европейски лидери. Позициите са ясни. Трябва да се постигне реален мир, който да бъде дълготраен, а не да се превърне в поредната пауза между руските инвазии. Трябва възможно най-бързо да се прекратят убийствата, да се прекрати огънят както на бойното поле, така и в небето и срещу нашата пристанищна инфраструктура. Трябва да се освободят всички украински военнопленници и пленени цивилни, да се върнат и отвлечените от Русия деца. Хиляди наши хора все още са държани в плен, всички те трябва да се върнат у дома. Трябва да се поддържа натиск върху Русия, докато продължават агресията и окупацията", написа Зеленски след разговора си с лидери на ЕС.

Украинският президент добави, че в разговора си с Тръмп е наблегнал на засилването на санкциите срещу Русия, ако не се състои тристранна среща или ако Русия се отклонява от прекратяването на войната. "Санкциите са ефективен инструмент. Сигурността трябва да се гарантира надеждно и дългосрочно с участието както на Европа, така и на САЩ. Всички въпроси, които са важни за Украйна, трябва да се обсъждат само с участието на Украйна, и нито един въпрос, по-специално териториалните въпроси, да не се решават без Украйна", подчерта Зеленски.

Той благодари също на партньорите за помощта.

