Зеленски съобщи, че ще проведе среща с Тръмп на 18 август във Вашингтон

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Ebrahim Noroozi, File
Киев,  
16.08.2025 10:56
 (БТА)
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмр в понеделник във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции.

Срещата между двамата ще последва срещата на върха на Тръмп с Путин в Аляска.

По-рано днес Тръмп се обади на Зеленски по телефона, за да му разкаже какво е говорил с Путин, съобщиха световните агенции и Укринформ.

Тръмп проведе и телефонен разговори с лидери на страни от НАТО и от ЕС, който е продължил един час. Сега европейски лидери провеждат телефонен разговор помежду си.

Според американското издание „Аксиос“ по време на разговорите на Тръмп със Зеленски и с лидерите от НАТО и от ЕС президентът на САЩ им е казал, че Путин не иска прекратяване на огъня, а предпочита всеобхватно споразумение за прекратяване на войната, предаде Ройтерс. Самият Тръмп е казал в хода на телефонните разговори: "Мисля, че бърза сделка за мир е по-добро нещо от прекратяване на огъня", допълва "Аксиос".

Зеленски пък заяви след разговора си с Тръмп, че подкрепя идеята за тристранна среща на лидерите САЩ, Русия и Украйна,  както предложи и Тръмп, предаде Ройтерс. Зеленски добави, че Киев е готов за конструктивно сътрудничество.

"Украйна потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигане на мир“, написа Зеленски в „Екс“.

„Ние подкрепяне предложението на Тръмп за тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия. Украйна подчертава, че ключови въпроси могат да бъдат дискутирани на ниво лидери и тристранният формат е подходящ ца това“,  допълни Зеленски.

