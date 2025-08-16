Преговорите между Русия и САЩ в Аляска приближиха страните към вземането на нужните решения, заяви Владимир Путин

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж. "Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.

"На практика обсъдихме всички аспекти на нашето сътрудничество, но преди всичко разбира се говорихме за възможното разрешаване на украинската криза на справедлива основа", уточни руският държавен глава.

В заседанието участват руският премиер Михаил Мишустин, председателят на Държавната дума (долната камара на парламента) Вячеслав Володин, ръководителят на президентската администрация Антон Вайно, секретарят и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация - Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, както и вицепремиери и министри. Сред участниците в заседанието е и Владимир Медински, както и ръководителите на Централната банка, Федералната служба за сигурност, Генералния щаб и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на президента по въпросите на икономическото сътрудничество с други страни Кирил Дмитриев.

Путин обеща да разкаже подробно на всички участници заседанието в Кремъл за срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп.

Заседанието в Кремъл продължи при закрити врата.