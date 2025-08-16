Тръмп и Путин направиха изчерпателни изявления, затова и решиха да се откажат от въпроси на пресконференцията, заяви говорителят на Кремъл

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп след срещата си в Анкоридж (щата Аляска) направиха изчерпателни изявления, затова беше взето решение да се откажат да отговарят на журналистически въпроси на съвместната си пресконференция, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Бяха направени изчерпателни изявления", заяви той, отговаряйки на въпрос защо форматът на пресконференцията е променен в заключителни изказвания.

"Разговорът наистина беше много позитивен, това беше казано и от двамата президенти. Това е именно разговорът, който ни позволява по-нататък уверено да вървим заедно по пътя на търсенето на варианти за решение", допълни говорителят на Кремъл.

Междувременно посланикът на Русия във Вашингтон Александър Дарчиев заяви, че в скоро време между Русия и САЩ ще се проведат нови консултации за нормализация на двустранните отношения.