Няма споразумение за войната в Украйна, но срещата премина много продуктивно, заяви Тръмп след разговора си с Путин в Аляска

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че той и руският му колега Владимир Путин не са постигнали споразумение за прекратяване на войната в Украйна след снощната си среща в Аляска, която продължи близо три часа, но я определи като "много продуктивна", предаде Ройтерс.

"Имаше много точки, по които постигнахме съгласие, по повечето от тях, бих казал", заяви той. "(По) няколко големи, не постигнахме пълно (съгласие), но постигнахме известен напредък. Затова няма сделка, докато наистина няма сделка", добави Тръмп.

Двамата държавни глави дадоха съвместна пресконференция, като руският държавен глава взе думата първи. След изявленията си пред журналистите, които продължиха по няколко минути, Путин и Тръмп напуснаха залата, без да отговорят на въпроси на журналисти.

Засега не е ясно дали преговорите са довели до смислени стъпки към прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа през последните 80 години – цел, която Тръмп си бе поставил още преди началото на мандата си, отбеляза Ройтерс.

В кратко изявление Путин заяви, че очаква Украйна и европейските ѝ съюзници да приемат резултатите от руско-американските преговори и ги предупреди да не "торпилират" напредъка към решение.