Тръмп и Путин се срещнаха, а сега какво следва за двамата и за Украйна, питат се британски издания

Водеща тема за британските издания е срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ, състояла се в Аляска. Темата е от особено значение за Лондон заради това, че той е силен поддръжник на Украйна и има дългогодишни привилегировани отношения с Вашингтон. Лондон заедно с Париж е и съинициатор на „Коалицията на желаещите“ да предоставят гаранции за сигурността на Украйна в случай на постигане на споразумение за мир в тази страна.

Тръмп, който е известен с това, че постига сделки, не постигна сделка относно Украйна по време на срещата на върха в Аляска, отбелязва „Файненшъл таймс“.

Тръмп и Путин така и не постигнаха сделка за мир в Украйна, допълва „Дейли телеграф“. Путин обаче постигна точно това, което искаше от Тръмп, а именно завръщане на световната сцена, допълва вестникът.

Два въпроса си остават неразрешени в отношенията на Вашингтон с Москва, смята руският посланик във Вашингтон Александър Даркиев. Първият е този за руските дипломатически имоти, които са били „конфискувани“ по времето на администрацията на Барак Обама, а вторият е за директната въздушна връзка между САЩ и Русия, която спря след руската инвазия в Украйна. Според руския посланик няма голям пробив от срещата на върха в Аляска, пише „Таймс“.

На общата пресконференция много изявления породиха повече въпроси, отколкото отговори, в допълнение на това че президентите не отговаряха на журналистически въпроси, а направиха само кратки изявления, допълва изданието. Дори локацията на евентуална следваща среща на върха между Путин и Тръмп си остава неясна. Путин предложи тя да е в Москва, но ако следващата среща трябва да включва и украинския президент, то това място може да се окаже много проблематично, коментира вестникът.

Изданието се спира и върху това, че двамата президенти може и да не са отговорили на журналистически въпроси, но пък са се изразили топло един за друг. Путин на няколко пъти отправи комплименти към Тръмп и говори за сътрудничество, а Тръмп говори за техните фантастични отношения с Путин, с когото е имал много продуктивна среща, на която е бил постигнат напредък.

Тръмп не постигна сделка за Украйна, но посъветва Зеленски да постигне сделка, отбелязва „Гардиън“.

„Индипендънт“ пише, че това, че Путин е отказал да отговори на въпрос дали ще спре убийствата на цивилни, вече се е превърнало в меме в социалните мрежи.

Срещата нанася удар върху репутацията на Тръмп като преговарящ, отбелязва кореспондентът на Би Би Си за Северна Америка Антъни Зурчър. „Няма споразумение, докато не се постигне споразумение“, заяви Тръмп в началото на изявлението си след срещата на върха в Анкоридж. Това беше заобиколен начин за него да признае, че след няколко часа преговори няма споразумение. Няма примирие. Няма нищо конкретно, за което да се докладва. Президентът заяви, че той и Путин са постигнали „голям напредък“, но без да даде подробности за това какво точно е постигнато, оставяйки света да гадае за какво може да става дума.

Тръмп измина дълъг път, за да произведе само такива неясни изявления, макар че европейските съюзници на Америка и украинските официални лица може би са облекчени, че той не е предложил едностранни отстъпки или споразумения, които биха могли да подкопаят бъдещите преговори. За човек, който обича да се представя като миротворец и преговарящ, изглежда, че Тръмп напусна Аляска без нито едното, нито другото. Няма и индикации, че предстои бъдеща среща на върха с участието на украинския президент Володимир Зеленски, въпреки шегата на Путин за „следващия път в Москва“ относно следващата им среща с Тръмп. Макар Тръмп да е имал по-малко за губене по време на тези преговори в сравнение с Украйна или Русия, това все пак ще нанесе удар на неговия престиж в страната и в чужбина, след като по-рано той обеща, че тази среща има само 25% шанс да се провали. Освен това, президентът трябваше да понесе очевидното унижение да стои мълчаливо, докато Путин започна пресконференцията с пространни встъпителни изказвания. Това беше значителна разлика от обичайната практика в Овалния кабинет, където обикновено американският президент държи реч, докато чуждестранният му колега го наблюдава без коментар, коментира журналистът от Би Би Си.

Макар Аляска да е американска територия, Путин изглеждаше по-уютно в това, което неговите служители обичат да наричат „Руска Америка“. Това може да изтормози американския президент през следващите дни и да повлияе на медийното отразяване, което ще представи тази среща на върха като провал. Големият въпрос сега, който репортерите не успяха да зададат вчера в Анкоридж, е дали Тръмп ще реши да наложи нови санкции срещу Русия, с които многократно я заплашва. Президентът частично отговори на този въпрос в приятелската обстановка на интервю за „Фокс нюз“, като заяви, че ще обмисли такава стъпка „може би след две, три седмици“. Но предвид че президентът обеща „тежки последствия“, ако Русия не предприеме стъпки към прекратяване на огъня, такъв неконкретен отговор може да породи повече въпроси, отколкото да даде отговори, коментира журналистът от Би Би Си.

Путин получи своя момент под светлината на прожекторите, казва пък Стив Розенберг, редактор на Би Би Си по въпросите за Русия. Днес руският президент получи своя момент в геополитическия център на вниманието, споделяйки сцената с лидера на най-мощната страна в света. Но как ще реагира Тръмп на случилото се? Той все още не е успял да убеди Путин да сложи край на войната на Русия в Украйна. Преди това той заплаши с по-твърд подход към Русия, с ултиматуми, крайни срокове и предупреждения за повече санкции, ако Москва игнорира призивите за прекратяване на огъня. Дали ще го направи сега?, пита журналистът.

Той коментира и това, че Путин и Тръмп напуснаха пресконференцията, без да отговорят на никакви въпроси. Членовете на руската делегация също напуснаха бързо залата, без да отговорят на нито един от въпросите, които журналистите им задаваха. Това бяха ясни признаци, че по отношение на войната в Украйна Владимир Путин и Доналд Тръмп все още имат сериозни различия в мненията. Доналд Тръмп настояваше за руско примирие. Владимир Путин не му го даде. По-рано през деня атмосферата беше съвсем различна. Президентът Тръмп беше разгърнал червения килим за Владимир Путин, третирайки лидера на Кремъл като почетен гост, припомня авторът на публикацията.

Украйна въздъхна с облекчение, но се страхува от това, което предстои, казва Виталий Шевченко, редактор на Би Би Си за Русия, визирайки случилото се по време на срещата на върха в Аляска. Това, което току-що се случи в Анкоридж, може да се стори разочароващо за мнозина, но в Киев ще се чуят въздишки на облекчение, че не е обявена „сделка“, която би коствала територия на Украйна. Украинците обаче ще бъдат обезпокоени от факта, че по време на съвместната пресконференция пред медиите Владимир Путин отново говори за „коренните причини“ на конфликта и заяви, че само тяхното премахване ще доведе до траен мир. Преведено от езика на Кремъл, това означава, че той все още е решен да преследва първоначалната цел на своята „специална военна операция“ – а именно да разбие Украйна като независима държава. Три години и половина усилия от страна на Запада не са успели да го накарат да промени мнението си, а сега към тях се добавя и срещата на върха в Аляска. Несигурността, която продължава да съществува след срещата, също е тревожна. Какво ще се случи по-нататък? Ще продължат ли атаките на Русия с неотслабваща сила? През последните няколко месеца западните срокове, давани на Русия, изтичаха без последствия, а заплахите никога не бяха изпълнени. Украинците виждат това като покана към Путин да продължи атаките си. Те може да разглеждат очевидната липса на напредък, постигнат в Анкоридж, по същия начин, добавя журналистът от Би Би Си.

Освен, че се спира в коментарите си за срещата на върха върху това, че не е имало никаква сделка за Украйна, Ройтерс на свой ред акцентира и върху това, че Тръмп е казал, че Путин е съгласен с него, че гласуването по пощата на избори излага честните избори на риск. "Путин, едно умно момче, казва, че не може да има честни избори с гласуване по пощата“, заяви Тръмп пред програмата „Ханити“ на журналиста на „Фокс нюз“ Шон Ханити, след срещата с Путив в Аляска, посочва Ройтерс.