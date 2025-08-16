Подробно търсене
Тръмп и Путин си тръгнаха от Аляска без да разкрият планове за Украйна

Валерия Динкова
Американският президент Доналд Тръмп се ръкува с руския си колега Владимир Путин след пресконференцията след срещата им в Аляска, 15 август 2025 г. Снимка: Sergei Bulkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Анкоридж,  
16.08.2025 04:41
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин се разделиха след снощната си среща в Аляска без да разкрият нищо, свързано с потенциален мирен план за Украйна, като същевременно отправиха обнадеждаващи изявления и си направиха приятелски жестове, предаде Франс прес.

Американският президент описа срещата като "много продуктивна", докато Путин я нарече "конструктивна", но на практика близо тричасовите разговори във военната база в Аляска не доведоха до никакви незабавни действия.

Тръмп, който обича да се представя като решителен преговарящ, увери журналистите по време на съвместната пресконференция след срещата, че "много малко" въпроси са останали да бъдат решени, за да се намери решение на войната, започнала преди повече от три години с руската инвазия в Украйна.

"Все още не сме стигнали до там, но постигнахме напредък. Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение", заяви Тръмп, който отпътува обратно за Вашингтон, след като прекара общо шест часа в Аляска. Същото направи и Владимир Путин.

Преди срещата 79-годишният милиардер си беше поставил за цел бързо да организира тристранна среща с Путин и украинския президент Володимир Зеленски и да осигури прекратяване на огъня.

Той не спомена нищо от това по време на пресконференцията си след срещата в Аляска, отбелязва АФП.

Нямаше и следа и от решителния му тон, когато преди срещата той заплаши, че ще напусне в случай на безизходица и заяви, че няма да допусне Путин да "играе игри" с него.

Руският президент, със същия ангажиращ и сърдечен тон като колегата си, заяви, че се надява "споразумението", постигнато в Аляска, да донесе "мир в Украйна".

Двамата лидери, които говориха пред синьо пано с надпис "В търсене на мир", обещаха да дадат пресконференция, но след изявленията си пред журналисти стиснаха ръцете си, без да отговорят на репортерите, които ги заляха с въпроси.

Американският президент заяви, че веднага след срещата ще се обади на лидерите на страните от НАТО и на украинския президент Володимир Зеленски, за да ги информира за разговорите и заяви, че в "в крайна сметка всичко зависи" от Киев.

По време на пресконференцията той посочи още, че ще се срещне с руския президент отново "много скоро". Путин му отговори на английски език: "Следващия път в Москва".  

"Предполагам, че това може да се случи", отвърна Тръмп.

Срещата започна с топло посрещане на Владимир Путин, който направи зрелищно завръщане на международната сцена, докато най-смъртоносният конфликт в Европа след Втората световна война продължава.

Американският президент закратко аплодира руския си колега, докато той се приближаваше към него на пистата на летището.

Това бе последвано от ръкостискания и усмивки в обстановка, която демонстрираше военната мощ на САЩ, с най-съвременни модели изтребители, подредени покрай червения килим и прелитащи над главите на двамата държавни лидери.

След това руският президент се качи в бронирания автомобил на Тръмп, където двамата проведоха кратка среща насаме, преди началото на официалната среща.

/ВТ/

Свързани новини

16.08.2025 05:02

Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна, заяви Тръмп след срещата в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският му и руски колега Володимир Зеленски и Владимир Путин ще организират среща, за да се опитат да постигнат прекратяване на огъня и да сложат край на войната в Украйна, предадоха Асошиейтед прес и
16.08.2025 03:59

Тръмп и Путин направиха изчерпателни изявления, затова и решиха да се откажат от въпроси на пресконференцията, заяви говорителят на Кремъл

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп след срещата си в Анкоридж (щата Аляска) направиха изчерпателни изявления, затова беше взето решение да се откажат да отговарят на журналистически въпроси на съвместната си пресконференция, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
16.08.2025 03:58

Лидерът на малцинството в американския Сенат разкритикува Тръмп заради това, че е разпънал червен килим пред Путин

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ – демократът Чък Шумър, разкритикува отношението на американския президент Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин по време на снощната им среща в Аляска, като заяви, че Тръмп е "разпънал червен килим за авторитарния главорез Владимир Путин", предаде американският телевизионен канал Ен Би Си Нюз.
16.08.2025 03:39

Тръмп даде оценка "десет от десет" на срещата си с Путин и нарече отношенията им "фантастични", преди да отпътува за Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп даде оценка "десет" по скалата от едно до десет на срещата си с руския президент Владимир Путин, която продължи 2:45 часа, предаде американския телевизионен канал "Фокс Нюз".

Към 05:28 на 16.08.2025 Новините от днес

