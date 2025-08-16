Тръмп даде оценка "десет от десет" на срещата си с Путин и нарече отношенията им "фантастични", преди да отпътува за Вашингтон

Подробно търсене

Виктор Турмаков, Валерия Динкова
Американският президент Доналд Тръмп отпътува за Вашингтон след срещата си с руския президент Владимир Путин в Аляска. Снимка: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Анкоридж,  
16.08.2025 03:39
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп даде оценка "десет" по скалата от едно до десет на срещата си с руския президент Владимир Путин, която продължи 2:45 часа, предаде американския телевизионен канал "Фокс Нюз". 

Преди да отпътува за Вашингтон Тръмп заяви, че "винаги е имал фантастични отношения" с руския президент.

Тръмп трябваше да проведе работен обяд с Путин и редица висши американски служители, но след близо три часа преговори двамата президенти се отправиха директно към залата за пресконференции, отбеляза американският телевизионен канал Ен Би Си. 

Веднага след това двамата държавни лидери си тръгнаха поотделно, след като преди това пристигнаха от летището във военната база "Елмендорф-Ричардсън" с бронирания автомобил "Кадилак" на американския президент, съобщи Асошиейтед прес.

След като напусна военната база "Елмендорф-Ричардсън," Путин положи цветя на гробовете на съветски пилоти на националното гробище "Форт Ричардсън" край Анкоридж, съобщиха руски медии.

В обръщение към журналисти след срещата си с Тръмп той спомена въздушния маршрут Аляска-Сибир, по който американски самолети са били доставяни на Съветския съюз по време на Втората световна война.

"Това беше опасен и коварен маршрут през огромната празнота на леда", каза Путин. "Пилотите на двете страни обаче направиха всичко възможно за обща победа", добави той, преди да се качи на президентския самолет и да отпътува за Москва.

/ВТ/

